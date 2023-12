Congo-Kinshasa: Masimanimba - Fatshi recommande la vigilance tous azimuts face aux ennemis de la patrie

C'est hier dimanche 17 décembre, dans la nuit, que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République sortant, en campagne pour sa réélection, a bouclé l'étape du Grand Bandundu, qu'il avait entamée le vendredi 15 par la ville de Kikwit, en provenance de celle de Tshikapa, capitale de la province du Kasaï, par laquelle il avait clôturé son périple dans l'espace Grand Kasaï. Après la ville de Bandundu, Inongo et Bulungu le samedi 16 décembre, hier sur le chemin du retour pour Kinshasa, le candidat n°20 a communié avec les filles et fils de Masimanimba et Kenge.

Dans son échange avec ses compatriotes de Masimanimba, le fils du Sphinx s'est montré déterminé à en finir avec l'insécurité qui a trop duré dans la partie orientale de notre pays. Car on ne peut se reconstruire et se développer sans la paix. Voilà qui a justifié l'invitation à la vigilance, à l'unité en vue de consolider la cohésion nationale, gage nécessaire pour vaincre l'ennemi en faisant échec à tous ses plans machiavéliques.

Sur un ton ferme, le Président de la République a mis la puce à l'oreille des habitants de Masimanimba en leur faisant remarquer que l'ennemi a changé de stratégies. Ayant constaté qu'il ne peut plus atteindre l'objectif qu'il s'était fixé sur le plan militaire, où il rencontre pas mal de difficultés en enregistrant d'énormes pertes en vies humaines à cause de la montée en puissance de notre armée, l'ennemi a choisi de d'infiltrer au niveau politique.

Ce qui fait qu'il a injecté des candidats acquis à sa cause pour accéder à la tête du pays et le plus facilement du monde aux ressources nationales qu'il a toujours enviées. «C'est pourquoi, a-t-il alerté ses compatriotes, vous devez être très vigilants pour ne pas céder aux discours mensongers des candidats de l'ennemi. Très facile à reconnaître, ils refusent catégoriquement de citer le nom de Paul Kagame, l'auteur de toute l'insécurité qui prévaut dans l'Est depuis plus de deux décennies, ni condamner l'agression rwandaise pourtant attestée aujourd'hui par toutes les organisations internationales, y compris les Nations Unies».

Au plan économique, il a promis la poursuite du PDL-145T, qui se veut une réponse globale à la problématique d'infrastructures à travers l'ensemble du territoire national. Félix Tshisekedi a aussi garanti la poursuite de la gratuité de l'enseignement primaire, laquelle s'étendra au cycle secondaire une fois réélu. Des écoles aussi bien primaires, secondaires que des universités se construisent à travers le pays dans le but d'offrir une bonne instruction à la jeunesse congolaise.

La couverture santé universelle, qui a démarré par la gratuité de la maternité à Kinshasa, s'étendra à toute l'étendue du pays. La création d'emplois pour les jeunes, l'accès aux crédits pour fructifier les affaires en vue de vaincre la pauvreté ont également été évoqués dans cet échange Fatshi - Bana ya Masi, comme ils aiment bien être identifiés. Pour toutes ces raisons, le candidat n°20 sollicite la confiance des «Bana» Grand Bandundu pour rempiler afin de lui permettre de poursuivre le combat et vaincre définitivement l'ennemi, après des victoires éclatantes au plan diplomatique.