Tunisie: Boxe / Trois questions à un champion / Mohamed Wassim Ben Boubakar (Cité nationale sportive), champion de Tunisie 75 kg - 'Ma devise : quitter ma zone de confort'

interview

Mohamed Wassim Ben Boubaker

Pour notre champion, c'est en se mettant en difficulté et en cherchant à relever de nouveaux challenges qu'il arrive à avancer. Son prochain objectif : valider son billet pour les prochains Championnats du monde.

Comment avez-vous atterri dans le monde de la boxe ?

Au départ, ce n'est pas la boxe qui m'a passionnée. Par ailleurs, je n'étais même pas prédestiné à faire une carrière de sportif d'élite. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. Ma mère, qui voulait m'éloigner des mauvaises fréquentations en évitant entre autres que je traîne dans la rue, a voulu m'inscrire dans une activité sportive. Au départ, je me suis mis au taekwondo, mais je ne me suis pas retrouvé dans ce sport. A 14 ans, j'ai changé pour le kick-boxing. J'ai d'ailleurs une ceinture noire en kick boxing. D'ailleurs, je suis en train de préparer un diplôme fédéral d'entraîneur 1er degré dans cette discipline.

Un jour, j'ai croisé un vieux copain qui pratiquait avec moi le kick-boxing mais qui l'avait arrêté depuis un certain temps. Il m'a proposé de venir voir les entraînements de la boxe à la Cité nationale sportive !

Qu'est-ce qui vous a poussé à changer pour la boxe alors que vous avez déjà une ceinture noire en kick-boxing et un diplôme fédéral d'entraîneur que vous préparez ?

%

La raison est toute simple : je cherche toujours l'adrénaline qui me permet de me surpasser. Au fait, j'aime relever les défis et les nouveaux challenges. Alors, quand ça a stagné pour moi en kick-boxing, j'ai cherché autre chose quand mon vieux copain m'a parlé de la boxe à la Cité nationale sportive. Je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer un nouveau sport. C'était il y a deux ans. J'avais 19 ans.

A la Cité nationale sportive, je me suis trouvé dans un environnement qui me fournit tout ce que je cherchais. Des gens compétents pour encadrer. J'apprends toujours quelque chose de nouveau. J'évolue chaque jour et, surtout, on arrive à me faire quitter ma zone de confort en relevant de nouveaux challenges. Et pour moi, tant qu'il y a de nouveaux challenges, je me sens dans mon élément et c'est ce qui me permet d'avancer.

Alors quels sont vos prochains challenges ?

Il faut savoir que ma spécialité, c'est la boxe anglaise et ma catégorie de poids est 75 Kg. Après avoir réussi à créer la surprise et remporter le championnat de Tunisie face à un adversaire plus ancien et surtout plus expérimenté (ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe nationale il y a maintenant un an), je cherche à présent à prendre mes marques. Après, il faudra que je cherche à gagner à l'échelle internationale. Mon prochain challenge est de représenter la Tunisie dans une compétition internationale. J'espère d'ailleurs honorer les couleurs nationales au tournoi de repêchage pour les Championnats du monde et aux Jeux olympiques de 2024.