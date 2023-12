Tunisie: Pari audacieux à EGSG - Jihed Zarroug confirmé

Jihed Zarroug, un nouveau statut, de lourdes responsabilités

Dans une décision audacieuse, El Gawafel vient de confirmer cet ancien joueur, issu de sa propre école de formation, au poste d'entraîneur principal, suscitant une vague d'espoir parmi les supporters.

La nomination de Jihed Zarroug témoigne d'une confiance profonde envers les racines du club et sa capacité à comprendre l'ADN footballistique de l'équipe. Au-delà des tactiques et des stratégies, c'est cette connexion profonde avec le club de ses premières amours qui alimente l'espoir de cette décision audacieuse, soulignant l'importance cruciale du lien émotionnel entre le nouvel entraîneur et les joueurs.

Cette approche a également des avantages financiers notables, permettant aux responsables de réaliser des économies substantielles par rapport à l'embauche d'un nouvel entraîneur avec ses frais d'hébergement, de déplacements et d'adjoints. La décision de confirmer Jihed Zarroug au poste de coach principal a été étayée par des ajustements qui mettent en lumière la vision stratégique de l'ex-adjoint de Chaker Meftah. Ainsi, l'entraîneur, nouvellement confirmé, a immédiatement ciblé des secteurs spécifiques pour des améliorations notables, en particulier au niveau du côté droit. En effet, Jihed Zarroug a entrepris des correctifs individuels, permettant à certains joueurs de retrouver leurs postes de prédilection.

Bangoura, inamovible régisseur

Ce faisant, par le passé, Chaker Meftah a renvoyé au banc des remplaçants deux latéraux droits de métier (Horchani et Amara), et a placé Hlel comme un titulaire inamovible sur le flanc droit . Dans sa quête d'un régisseur, l'ex-coach s'est abstenu de charger Godspower (avec des qualités indéniables d'un régisseur) de la tâche, et l'a décalé sur la gauche en tant que pivot. Aujourd'hui, des premières séances sous la houlette de Jihed Zarroug, se dégagent des changements de schéma, qui visent à renforcer la défense (principal maillon faible depuis le début de la saison), et dynamiser la pointe de l'attaque, exploitant les forces individuelles des joueurs proposés pour la vitrine offensive. Les essais se multiplient pour se fixer sur la pointe de l'attaque, alors que la confirmation de Bangoura au poste de régisseur ne fait plus l'ombre d'un doute.

A Gafsa, à présent, la nouvelle approche semble donner naissance à une synergie souhaitée depuis quelque temps déjà. Avec des joueurs libérés des contraintes précédentes, c'est une nouvelle configuration qui commence à se mettre en place. La nomination de Jihed Zarroug au poste de coach principal a suscité des débats animés parmi les supporters. Certains saluent cette décision comme un pari courageux, tandis que d'autres expriment leurs préoccupations quant à son expérience et à sa capacité à gérer les défis du futur. Seul le temps dira si cette décision audacieuse portera ses fruits, mais pour l'instant, le club phare de la ville de Gafsa est déterminé à soutenir son nouvel entraîneur, en croisant les doigts de voir la sagesse du bureau contredire les plus récalcitrants.