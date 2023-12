Afrique: Hand / Le sélectionneur-adjoint du sept national se livre / Wissam Hmam - «Seule la vérité du terrain compte !»

«Tous les joueurs ont à coeur d'effacer l'impression laissée lors de la dernière apparition de notre équipe nationale», affirme l'ancienne gloire de l'équipe nationale de handball.

L'Egypte, la Guinée, le Cameroun et le Congo, le Cap Vert vice-champion de la dernière édition, la RD Congo, la Zambie et le Rwanda, la Tunisie, l'Angola, le Nigeria et le Kenya, en principe, disputeront la 26e édition de la CAN qui aura lieu pour la deuxième fois consécutive chez les «Pharaons». Ce faisant, cette édition s'annonce difficile, en raison des progrès énormes que les nations africaines ont faits, au niveau de la petite sphère.

Le Cap Vert, par exemple, est le vice-champion de la CAN précédente. Qui entendait parler de ce nouveau larron il y a deux ans ? Le Cameroun, le Nigéria et peut-être d'autres qui se manifesteront à l'occasion de ces nouvelles joutes pourraient aussi surprendre les plus avisés. Il y a aussi le Maroc, l'Algérie qui est en voie de reconstruction et dont le «sept» est devenu assez mûr pour inquiéter les ténors.

L'expérience tunisienne

Côté tunisien, on a fait appel à des éléments qui ont de l'expérience. C'est ainsi que la majorité des éléments convoqués évoluent à l'étranger. Dans des formations européennes de renom ou aux pays du Golfe où le handball a énormément progressé. Il va sans dire que la compétition sera rude. Elle se déroulera en terre égyptienne où les salles sont énormes et où on fera tout pour piéger les plus prudents. Côté public, il est tout acquis, côté arbitrage, l'organisateur comme c'est le cas dans tous les pays du monde, a un avantage non négligeable.

A nos joueurs de jouer juste pour éviter les expulsions et ne jamais tenter de discuter. C'est la raison pour laquelle l'aspect défensif et la lecture spontanée du jeu, le temps de réaction sont à prendre en considération au niveau de la préparation. Certes, le métier compte dans ce cas-là, mais il faut absolument que tout soit clair et net, que la concentration soit une des cartes maîtresses de nos représentants, faute de quoi, il y aura des surprises.

Sur ce, l'entraîneur-adjoint Wissem Hmam en sait quelque chose, lui qui a une idée très précise de l'ambiance, de la sensibilité de ce genre de rencontres et surtout à propos de la pression qui pèse sur tous ceux qui seront là. En effet, conformément à la réglementation, les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la Coupe du Président. La nation, sacrée championne à l'occasion de cette 26e édition du Championnat d'Afrique de handball, sera qualifiée directement aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. Les cinq premiers de cette CAN 2024 représenteront le continent africain au Mondial 2025 qui sera organisé conjointement par trois pays, la Croatie, le Danemark et la Norvège. C'est serré, mais jouable. «Les Egyptiens paraissent hors de portée, mais nous avons toujours su brouiller leurs cartes, grâce à une expérience acquise tout au long d'une longue histoire. Ils semblent posséder les meilleures chances.

Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour bâtir un sept de choc», avoue l'entraîneur-adjoint du «sept» national. A la question de savoir comment se présente cette phase de préparation, Hmam relate: «Nous avons programmé deux rencontres amicales contre notre seconde équipe. Nous avions invité le Japon mais ils se sont excusés. Difficile de trouver des nations qui ne sont pas en période de préparation alors que le Championnat d'Europe est pour la première quinzaine de janvier.

Mais croyez-moi, nos jeunes et le reste des joueurs qui figurent sur la liste élargie seront de solides adversaires. Les jeunes qui viennent de remporter les titre arabe et africain c'est du sérieux. Nous devons absolument les protéger car ils seront ciblés par les pays qui leur dérouleront le tapis rouge pour leur faire endosser leurs casaques».

Enfin, pour avoir une idée sur les aspects individuels, collectifs et psychologiques de l'équipe, Wissam Hmam conclut : «Les joueurs, tous les joueurs ont à coeur d'effacer l'impression laissée lors de la dernière apparition de notre équipe nationale. J'ai personnellement contacté tous les joueurs. Ils sont tous hautement sensibilisés et je pense qu'il faut leur faire confiance. Je n'en dirais pas plus en attendant la vérité du terrain».