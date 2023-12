Tunisie: Jogging / 24 heures en altitude à la Manouba - L'odyssée d'un groupe de joggers

Les joggers se sont régalés au bout d'un intense effort

Un défi tenu par un courageux groupe de passionnés.

Le défi a été bien plus qu'une simple course, c'est une aventure humaine, une exploration de la résilience et de la camaraderie au-delà des frontières de la compétition. Il s'agit d'un groupe intrépide de joggers passionnés, qui ont entrepris un défi audacieux, inspirés par la légendaire course automobile «Les 24 heures du Mans».

Cependant, au lieu de parcourir des kilomètres sur un circuit, ils ont décidé de conquérir une montagne locale. C'est du côté du parc «Laroussia» à Lansarine dans la délégation de Tebourba, dans le gouvernorat de La Manouba, que les participants, au nombre de 11, se sont engagés à atteindre le sommet en courant en boucle, sans s'arrêter. Située au coeur de la nature, la montagne présente un terrain exigeant.

D'après Yassine Fatnassi, concepteur du challenge, «il s'agit de dépasser l'altitude de l'Everest, soit plus de 8.849 mètres en 24 h. Dans le parc Laroussia, l'objectif est de réaliser 45 tours pour une distance avoisinant les 122 km. La boucle est de 2,7 km».

Faculté de dépassement

De son côté, Seif Hlel, membre de l'association des joggers (Run in Djerba), décrit l'exaltante épreuve vécue : «L'épuisement montait à chaque foulée, les muscles brûlant sous l'effort constant. La pluie rendait le sol glissant, et le vent fort semblait vouloir nous repousser en arrière, mais la détermination farouche nous poussait à ne pas abdiquer. La course a été faite en auto-gestion complète (ravitaillement, assistance, etc.). L'ambiance chaleureuse du camp, illuminé par un feu au bois, donnait un charme au paysage et nous aidait à aller au-delà de la difficulté de l'épreuve. Chaque kilomètre parcouru était une victoire en se surpassant».

%

La journée du défi, la météo capricieuse n'a pas entravé la progression des coureurs, renforçant leur esprit d'équipe et leur résilience face à l'adversité. Au fur et à mesure que le soleil déclinait à l'horizon, l'épuisement commençait à se faire sentir, mais la passion les a propulsés vers l'avant. Les coureurs ont décidé de camper sur les flancs de la montagne, installant un camp de base rudimentaire, à la manière des explorateurs de l'Everest.

Le nom «au-delà des cimes» a pris tout son sens au cours de ce challenge, symbolisant non seulement la conquête physique de la montagne, mais aussi le dépassement des limites individuelles.