Tunisie: Le CAB inconstant - Le temps de stabiliser l'équipe type !

Maher Kanzari y croit encore

Le staff technique s'efforce de faire du Club Athlétique Bizertin une équipe compétitive...

Plus on avance dans l'actuel exercice et plus on se rend compte au sein du large public cabiste à quel point les responsables de l'opération recrutement sont passés à côté du sujet ! Il ne se passe plus un match, officiel ou amical, sans que l'on ne relève des défaillances. Sinon comment expliquer que toute cette longue période d'essai d'un grand nombre de joueurs alignés comme titulaires ou entrés en cours de jeu n'a pas permis la constitution d'une formation stable.

Il est vrai qu'on a cru, à un certain moment de la compétition, que ce problème a commencé à se résoudre lorsque le CAB a gagné contre l'UST à Bizerte. Mais quand les camarades de Amdouni se sont mesurés à des équipes autrement plus rodées telles que l'USM et l'EST, ils se sont vite rendus à l'évidence qu'ils étaient loin du minimum exigé, dépassés largement sur le double plan physique et technique.

Déjà au stade 15-Octobre face à un CSS amoindri et prenable à cette occasion, on a senti l'entraîneur Maher Kanzari douteux, sans le dire ouvertement, quant aux capacités réelles de son équipe à pouvoir éviter de jouer dans la poule du play out. «Quand on perd beaucoup de points à domicile, on ne peut pas espérer passer au play off.

%

J'ai pensé, à un moment donné, que nous avions une chance de rester dans la course pour y accéder mais le match contre le CSS a mis à nu nos limites ! Toutefois il n'y a pas de raison de baisser les bras. Nous continuons de travailler dur. La 4e place est, dans l'immédiat, notre objectif, puisque un pareil classement nous permettra de débuter le play out avec les points du bonus... Ce sera disputé !», reconnaît amèrement le coach Kanzari.

Un club vidé de sa substance

On comprend mieux maintenant pourquoi on ne peut pas bâtir rapidement une équipe compétitive susceptible non pas de jouer les premiers rôles mais d'obtenir un classement honorable. En effet, changer un effectif de fond en comble est une grande erreur d'appréciation. C'est ce que les responsables cabistes ont entrepris à l'intersaison. Ils ont tout simplement vidé le CAB de sa substance. Le président du club, Samir Yaâcoub, reconnaît lui-même qu'il faudrait du temps pour construire une équipe «respectable» qui jouerait pour les places d'honneur.

«Je suis venu avec un projet et j'espère le réaliser. Les résultats viendront par la suite », a-t-il toujours martelé. La compétition du play out donnera ainsi l'occasion aux joueurs et au staff technique d'évaluer le travail accompli depuis qu'ils sont au CAB. Un mini-championnat qui permettra alors à tous les clubs de s'aguerrir par la multiplication des matches qu'on espère sans discontinuité. Il n'est pas, en effet, bénéfique du tout pour l'épanouissement des équipes de disputer une compétition « hachée » en permanence ! C'est donc aux responsables qui veillent au bon fonctionnement de notre football de trouver la bonne formule.