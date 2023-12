Tunisie: Ligue 2 / 11e journée / Groupe B - Zliza, Chebba et Zarzis s'envolent

Ambitions diamétralement opposées pour la Stayda et l'OCK qui émergent cependant.

Après le déroulé des matches du groupe A, en début de week-end passé, place hier aux confrontations de la poule B, avec des explications non dénuées d'intérêt pour les points bonus à prendre, dans l'optique du play-out qui se dessine, sachant qu'en haut du pavé, la Zliza, le Croissant chebbien et Zarzis, ont déjà pris de l'avance.

Cela dit, premier à se manifester, le leader gabésien, l'ASG, s'en est remis à Oussama Neffati pour ouvrir la marque avant la mi-temps sur le terrain de l'OSB. Le « frère ennemi » stadiste gabésien, distancé au classement, a quant à lui emboîté le pas à la Zliza, menant contre Jelma, dès la 54', suite à une réalisation d'Ahmed Mida. Toujours volet « live score », le co-leader chebbien était mené à Tataouine par Rogba dès l'heure de jeu, et ce, après un but de Mohamed Amine Jerbi.

Enfin, l'ESZ a fini par trouver la faille à la 78' chez le COM par Younes Rached. Aussi, une parité vierge jusque-là, entre les insulaires de Kerkennah et de Jerba, alors qu'au préalable, dès les trois coups de cette journée, le match entre l'AS Rejiche et les Fatimides de Mahdia a été interrompu à la 10' pour cause d'intempéries. Passons à présent aux derniers instants des match, puis aux différents « money time ».

%

85' et sursaut de Chebba qui égalise et revient dans la course aux premières loges. Habib Lazzez signe haut la main un but en or pour le CSC. Les quelques minutes qui suivent, l'ES Zarzis enfonce le clou et double la mise par Amir Tajouri. Le moment de vérité approche et Chebba respire enfin après un but d'Aymen Ben Ali à la 93'. Enfin, l'OCK est venu à bout de l'ES Jerba à la 95'.

Résultats :

AS Rejiche-EM Mahdia (match interrompu)

OC Kerkenah-ES Jerba 1-0

Olympique Sidi Bouzid-AS Gabès 0-1

Stade Gabésien-AS Jelma 1-0

ESR.Tataouine-CS Chebba 1-2

O.Médenine-ES Zarzis 0-2

Classement

Pts

1 AS Gabès 24

- CS Chebba 24

3 ES Zarzis 23

4 ES Jerba 14

5 Stade Gabesien 16

6 ES Rogba Tataouine 13

- SC Moknine 13

8 El Makarem Mahdia 10 (-1)

9 Olympique Médenine 9

- Olympique Sidi Bouzid 9

11 AS Jelma 8

12 OC Kerkennah 8