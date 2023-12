Rwanda: Le PIB en hausse de 18,6% au troisième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) du Rwanda a progressé de 18.6% en glissement annuel au troisième trimestre de 2023, contre 21% au deuxième trimestre, selon les données publiées lundi par l'Institut National de la Statistique (INSR).

Ce chiffre se base sur une comparaison en glissement annuel du produit intérieur brut (PIB) à prix courants au niveau de 2017.

Cette progression était attribuable à la bonne performance de trois secteurs industriels que sont l'agriculture, l'industrie et les services dont la contribution à la croissance s'élève à 0,7 et puis 2.3 et enfin 4,4 point de pourcentage respectivement.

D'autres secteurs ont affiché une croissance positive, notamment l'industrie manufacturière qui a contribué à hauteur de 2,3 point de pourcentage, les mines à hauteur de 0,7 point de pourcentage et l'hébergement et la restauration à hauteur de 0,1 point de pourcentage.

La croissance de l'industrie manufacturière, selon l'INSR a été stimulée principalement par une augmentation de 16 % dans l'industrie alimentaire ; 14 pour cent d'augmentation de la fabrication de textiles, d'habillement et d'articles en cuir ; Augmentation de 17 % dans le secteur de la fabrication de bois et de papier ; l'impression et une augmentation de 10 % de la fabrication de produits chimiques, de caoutchouc et de plastique Produits.

Les ventes au détail de biens de consommation au Rwanda ont augmenté de 8 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre de 2023, a précisé l'INSR.

La production industrielle à valeur ajoutée du pays, un indicateur économique important, a augmenté de 21% au troisième semestre. En Septembre, la production industrielle a augmenté de 20% en glissement annuel.

Les données officielles montrent que les services de l'administration publique ont augmenté de 2% et les services d'éducation ont augmenté de 16 %, mais les services de santé ont diminué de 2 % après une croissance de 13 % au même trimestre de 2022.