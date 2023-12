Egypte: Chelsea - Mourinho pas responsable du départ de Mohamed Salah

Ancien entraîneur de Chelsea, José Mourinho avait demandé et obtenu la venue de Mohamed Salah chez les Blues en 2014. Seulement voilà, en manque de temps de jeu, l'attaquant égyptien a finalement quitté le club anglais un an plus tard pour un prêt à la Fiorentina, avant de rejoindre l'AS Rome qu'il va quitter plus tard pour Liverpool.

Evoquant le sujet dans « The Obi One Podcast », le technicien portugais a indiqué qu'il n'est pas responsable du départ de Salah de Chelsea.

« Quand les gens disent que j'ai laissé partir Salah, je dis exactement le contraire. J'ai acheté Salah. C'est moi qui ai dit d'acheter ce type. Il était censé aller de Bâle à Liverpool et je me suis battu, j'ai fait la guerre pour qu'il vienne à Chelsea. Vient ensuite le moment où, pour être un joueur de Chelsea, il faut performer ou attendre. Il ne voulait pas attendre, il voulait partir en prêt. Et puis Chelsea, à un moment donné, a décidé de le vendre. Il est allé à la Fiorentina et à la Roma, et ce n'est pas moi qui ai décidé de vendre », a expliqué le coach portugais.

Mohamed Salah, il faut le rappeler, a été vendu 15 millions d'euros à la Roma à l'été 2016, mais a rejoint Liverpool pour près de 50 millions d'euros, une année plus tard.