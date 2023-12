Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Près de 300 judokas élevés aux grades de 3e et 4e dan

Dans le cadre de l'application ainsi que de la mise en oeuvre des recommandations des États généraux du judo, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), dirigée par Me Neyl Francis Ata Asiokarah, a organisé, le 17 décembre à Brazzaville, la cérémonie de port des insignes de 3e et 4e dan. Cent seize judokas ont été élevés au grade de 3e dan et cent soixante-dix-huit ont porté la ceinture noire, 4e dan.

A en croire Me Neyl Francis Ata Asiokarah, l'organisation de cette activité prouve le dynamisme et la volonté de la Fécoju-Da de valoriser non seulement le judo au Congo mais aussi les différents pratiquants de ce noble art. « Le port de grade a commencé à Pointe-Noire et se termine aujourd'hui, puisque cela s'inscrit dans le programme d'activité de la Fédération. Je vous demande de se comporter en responsables pour bien éduquer et encadrer les moins gradés et servir d'exemple chez les plus jeunes », a-t-il .

Les nouveaux promus, issus de toutes les ligues départementales, ont promis de travailler davantage afin de bénéficier, à nouveau, de la confiance des membres de la commission des grades et exceller dans la pratique du judo.