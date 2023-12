Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Logements sociaux - Ce que N'guessan N'dri et son équipe proposent à la population

Face à la crise de logements que connaît la commune de la capitale politique et administrative ivoirienne, des jeunes Ivoiriens au sein d'une start-up dans le secteur immobilier proposent des solutions idoines afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'acquérir un logement décent. Notamment des villas basiques, et de moyen standing.

Ceux-ci ont fait la présentation de leur projet le samedi 16 décembre 2023, dans leurs locaux flambant neuf, au quartier Habitat de la ville.

Devant un public composé de cadres de l'administration publique et privée. N'guessan Wlegni Ange-Patrick, le patron de la société immobilière « NN BTP » a indiqué à son auditoire que sa structure est spécialisée dans les grands travaux, l'achat et la vente de maisons et de terrains sur des sites approuvés. Mais également dans la gestion immobilière, le lotissement, l'aménagement et l'électrification des sites approuvés et de bâtiments. « Nous offrons plusieurs prestations et disposons de nombreux produits. (...)

Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos réalisations concourent à créer des conditions de bien-être pour nos populations, particulièrement les fonctionnaires et les cadres du privé qui sont en service à l'intérieur du pays. Il s'agit pour nous de permettre à ces derniers de se loger dans de meilleures conditions. Avec des facilités de paiement, et à des prix défiant toutes concurrences », a-t-il fait savoir. Notons qu'outre Yamoussoukro, cette entreprise est présente dans les villes d'Abengourou, Azaguié, Soubré, Tiébissou, et Bouaké.