Cote d'Ivoire: Ordre du mérite agricole - L'état exprime sa reconnaissance à 110 agents de l'Anader

Le centre de formation de l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) de Bingerville a servi de cadre, le jeudi 14 décembre 2023, à la cérémonie de décoration d'une centaine d'agents.

L'une des ultimes étapes de la commémoration des 30 ans d'existence de l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) a été la distinction dans l'Ordre du mérite agricole de 110 agents pour les bons et loyaux services qu'ils ont rendus à l'État de côte d'Ivoire et à leur entreprise. « La distinction que vous avez reçue est la récompense de votre loyauté, de votre professionnalisme ainsi que de votre engagement pour le travail bien fait. Cette distinction est le symbole de la reconnaissance de votre employeur pour les performances réalisées grâce à votre rigueur et votre savoir-faire.

Elle est également et surtout la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire pour toutes ces belles années d'activités et pour votre contribution au progrès de notre pays. En ce jour particulier, je suis heureux de vous dire combien l'État de Côte d'Ivoire est fier de vous rendre les honneurs et de vous exprimer la reconnaissance de toute une Nation. Je vous félicite chaleureusement pour ces distinctions, car vous les avez méritées », a dit aux récipiendaires, Dr Kouadio Adama, chef de cabinet représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Dix (10) administrateurs ont été élevés au grade de Commandeur dans l'Ordre du mérite agricole, 13 ont reçu la médaille d'Officiers et 87, celle de Chevaliers. Les récipiendaires, des administrateurs aux plantons, ont pris un engagement, traduit par leur porte-parole, Flore Mého Lucie, chef de service à la direction régionale de Bouaké : « Nous nous engageons à continuer de servir avec loyauté et professionnalisme, pour le développement du monde agricole et de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des soldats prêts à relever les défis ».

Représentant le directeur général de l'ANADER, Dr Siriki Cissé, Nicole Aphing Kouassi, directrice générale adjointe a félicité les récipiendaires pour leur dévouement : « Pour certains d'entre vous, l'heure d'une retraite bien méritée a sonné et c'est une seconde vie qui débute. Pour d'autres, il reste encore quelques années à passer dans le monde du travail (...) Les décorations que nous décernons ne représentent pas seulement des symboles honorifiques, mais elles incarnent la reconnaissance de l'engagement constant, du travail acharné et de l'excellence. Vos contributions sont inestimables et vous êtes l'épine dorsale de notre réussite. Continuez d'inspirer ceux qui vous entourent et de porter haut les valeurs qui font la grandeur de notre entreprise ».