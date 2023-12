Cote d'Ivoire: Enseignement technique et qualification professionnelle - Beugré Mambé lance la 3ème cohorte du programme « grande distribution »

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé était au Lycée technique d'Abidjan-Cocody, le vendredi 15 décembre 2023.

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a lancé, le vendredi 15 décembre 2023 au Lycée technique d'Abidjan, la 3ème édition du Programme « Grande distribution » destiné, dans le cadre de l'École de la deuxième chance (E2C) , à la formation de 650 jeunes ivoiriens.

Les membres de la 2ème édition du Programme « Grande distribution », formés entre autres dans les métiers d'employés polyvalents, vendeurs en boucherie, en fruits et légumes et en poissonnerie, ont reçu leur Certificat de qualification professionnelle, des mains de Robert Beugré Mambé, chef du gouvernement ivoirien. Pour la 3ème édition, 650 jeunes ont été recrutés pour une formation qualifiante, en vue de leur insertion professionnelle. « Cette école de la deuxième chance, mieux, cette école du réveil intérieur est une grande chance que le Président Alassane Ouattara a décidé de donner à la jeunesse ivoirienne, parce qu'elle nous est très chère. L'école de la deuxième chance apporte une solution concrète à plusieurs défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée (...)

Dans son discours du 14 décembre 2020, le Président Alassane Ouattara a énoncé de façon claire que l'éducation, la formation et l'emploi, sont les priorités du gouvernement. En décrétant l'année 2023, année de la jeunesse et en validant le Programme jeunesse du gouvernement, il mobilise l'ensemble de l'appareil de l'État dans la mise en oeuvre d'actions concrètes et cohérentes pour le bien-être de la jeunesse », s'est réjoui le Premier ministre Robert Beugré Mambé, ancien élève du Lycée technique d'Abidjan, où il a obtenu le Baccalauréat série E.

Avant de procéder à la pose de la première de l'internat de cet établissement, le chef du gouvernement a rappelé la place d'une telle infrastructure dans la formation des élèves : « L'internat tient une place de choix dans la qualité de l'enseignement, en particulier pour les enfants des familles éloignées d'Abidjan et pour ceux originaires des zones éloignées de notre pays. C'est en cela que j'encourage le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, à faire de la réhabilitation ou de la construction des internats une priorité absolue ».

Porteur du Programme « Grande distribution », en liaison avec le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, N'guessan Koffi, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage a révélé les innovations de cette 3ème édition : « 650 jeunes constituant la 3ème cohorte, viennent d'être recrutés pour suivre des formation en alternance à savoir, 25% d'enseignement théorique dans nos établissements et 75% de formation pratique en entreprise.

La 3ème édition du projet est caractérisée par les innovations suivantes : L'intégration dans le programme d'un nouveau métier pour une durée de formation de 8 mois, le Manager ou chef de rayon, pour lequel un nouvel établissement a été identifié, à savoir, le Lycée professionnel commercial de Cocody. La 3ème édition enregistre la participation de la GIZ, à travers « Invest for Jobs » comme troisième bailleur, aux côtés du Fonds de développement de formation professionnelle (FDFP) et de l'Agence Emploi Jeunes ».

74 % de taux d'insertion pour la 2ème cohorte

Selon Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, 74% des 317 jeunes de la 2ème cohorte ont été insérés. « La 2ème cohorte a visé 500 jeunes, dont 317 ont été formés, pour un financement à hauteur de 215. 228. 000 FCFA, avec un taux d'insertion de 74%. La 3ème cohorte vise 650 jeunes, pour un financement à hauteur de 451. 935. 000 FCFA. Sous le leadership du Président Alassane Ouattara, c'est à 1. 500. 000 jeunes, à l'horizon 2035, que nous devons trouver une opportunité d'insertion (...) En cette année, dans le cadre des programmes de réinsertion et de reconversion, en prenant des données auprès des 21 ministères sectoriels, 74. 874 jeunes ont bénéficié de formation, pour 10, 533 milliards de FCFA ».