Ile Maurice: La poursuite conteste la liberté de Ritesh Gurroby

La magistrate Zeenat Cassamally de la Bail and Remand Court a ordonné, le 14 décembre, la remise en liberté de Ritesh Gurroby si aucun procès ne lui est intenté dans l'immédiat. Les conditions de son éventuelle libération sont deux cautions de Rs 500 000 chacune pour les deux accusations provisoires, soit trafic de drogue avec circonstances aggravantes - possession d'héroïne - et possession de résine de cannabis pour la distribution.

La magistrate est arrivée à cette décision en prenant en compte la coopération du suspect avec la police, que l'enquête dans cette affaire sera bouclée d'ici la fin de l'année, et le fait que l'enquêteur principal n'a pu préciser la date à laquelle Ritesh Gurroby sera jugé. Sauf que la poursuite a indiqué la semaine dernière que Ritesh Gurroby ne peut être libéré et a demandé, dans la même foulée, du temps pour compléter l'investigation et présenter une accusation formelle contre le suspect.

Du coup, la défense, par le biais de Mes Rama Valayden et Sanjeev Teeluckdharry, qui a objecté à ladite requête, a mené les débats entourant cette motion le même jour. L'inspecteur Jaufurally de la poursuite a indiqué, lui, que l'enquête est toujours en cours et a objecté à la remise en liberté du suspect.

L'arrestation de ce dernier est survenue le 2 mai 2021, lorsque les enquêteurs de la brigade anti-drogue avaient effectué une perquisition sur un terrain privé à Pointe-aux-Canonniers, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah. D'où la découverte à trois endroits, dans un rayon de dix mètres, de branches, de feuilles, de poudre de piment et d'écailles de poisson éparpillées, endroits semblant avoir été altérés.

En enlevant les branches et en creusant le sable, plusieurs sacs en plastique noirs qui renfermaient des sacs en raphia avaient été retrouvés enterrés et ils contenaient une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Les agents avaient saisi 219 colis d'héroïne ainsi que 26 colis de résine de cannabis, également appelée haschich, le poids total étant de 244 kg et la valeur dépassant Rs 3,3 milliards. Pour les enquêteurs, le vigile faisait référence au demandeur lorsqu'il avait répondu, lors d'un exercice de confrontation aux pièces à conviction sur les lieux : «Ladrog dan sa sak ki lapolis finn tiré la mo patron Ritesh ek so gran frer Niresh ek dé gro béta kosto ki kapav réponn lorla. Zot ti vinn sa plas-la merkrédi ou zédi dan lazourné.»

Après avoir écouté l'investigateur Jaufurally, qui a été contre-interrogé par la défense, la magistrate prononcera une décision le vendredi 22 décembre.