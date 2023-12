Sénégal: Khalifa Sall, sur l'affaire Ndiaga Diouf - « Ce qui nous est certain, c'est que Barth n'a pas tué Ndiaga Diouf »

Khalifa Sall a pris fait et cause pour son poulain Barthélémy dont le dossier sur l'affaire Ndiaga Diouf, a été appelé à la barre de la Cour Suprême le 22 décembre prochain. Le candidat déclaré de la coalition Taxawu Sénégal, qui s'exprimait avant-hier, samedi 16 décembre, en marge de la cérémonie de dédicace du livre de son conseil en politique, Moussa Taye, juge cette affaire de Ndiaga Diouf « injuste et anormale ».

« Cette affaire Ndiaga Diouf est tellement injuste et anormale. Que Barthélémy se défende c'est tout à fait normal. Ce qui nous est certain, c'est que Barth n'a pas tué Ndiaga Diouf. Parce que moi, je suis ce dossier depuis 13 ans maintenant. Je suis au coeur du procès. Je connais bien le dossier et Barth n'a pas tué Ndiaga Diouf« , a affirmé Khalifa Sall, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

D'après, le leader de la coalition Taxawu Sénégal, ce qui fait mal à Barthélémy Dias, c'est le fait d'avoir rouvert ce dossier en cette veille d'élection. Ce qui lui paraît suspect. « Dès qu'une élection pointe à l'horizon, ils réactivent le dossier. On n'est pas dans une défiance de la Justice, au contraire. Mais, il a le droit de dire quand quelque chose lui paraît suspecte« , a-t-il souligné.

Il faut rappeler que suite à la décision de la 3ème Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel du Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar, rendue le mercredi 21 septembre 2022, confirmant la peine de 2 ans dont 6 mois ferme, l'actuel maire de Dakar, a saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation.