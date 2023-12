Tunisie: Élections - Un candidat à Zarzis présente son programme aux citoyens

MEDENINE — Le candidat Fares Said est en compétition avec un autre candidat pour remporter le siège de l'imada de Taher Safar au conseil local de Zarzis, qui est le plus grand conseil local parmi les neuf conseils du gouvernorat de Médenine. Il comprend 15 sièges pour lesquels sont en lice 32 candidats par élection directe et deux candidats par le biais du mécanisme du tirage au sort.

Ce candidat a indiqué que son programme électoral touche aux domaines culturel, éducatif et social.

Il a promis de veiller à impliquer les jeunes dans la prise de décision, à mettre en oeuvre des initiatives culturelles pour incarner leurs opinions et leurs idées, à trouver une solution urgente pour la situation du Théâtre municipal, à réaménager la Maison de la culture et la salle de cinéma, à documenter et numériser le patrimoine matériel et immatériel, à protéger et exploiter les sites archéologiques.

Dans le domaine de l'éducation, il s'est engagé à chercher à ouvrir des perspectives d'emploi, à créer des centres de formation professionnelle multidisciplinaires, à consolider les établissements d'enseignement en effectif et en logistique, à développer des programmes éducatifs pour soutenir les arts et la culture et à inclure des matières culturelles dans les programmes scolaires.

Sur le plan social, il travaillera à la prise en charge des groupes vulnérables, à la création d'un centre pour personnes autistes, à faciliter les procédures d'octroi des logements sociaux, à la création d'un centre de santé de base et l'équipement de l'hôpital local avec du matériel médical nécessaire.