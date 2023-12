Algérie: Oran - Poursuite des travaux du 10ème Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

ORAN — Les travaux du dixième Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se sont poursuivis, lundi à Oran, pour sa deuxième et dernière journée, avec la tenue d'une séance à huis clos.

Lors de cette séance, les participants examineront le projet de résolution des Nations Unies sur le financement des opérations de soutien à la paix mandatées par l'UA, Coordinateur des A3.

Le Séminaire verra également la présentation et l'examen du projet final du Manuel sur les modalités de coordination et de coopération entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Lors du premier jour de ce Séminaire de haut niveau, deux tables rondes ont été organisées à huis clos, la première sur "le 10ème anniversaire du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique: Le rôle du CPS et des A3 dans la promotion de la voix de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité dans l'agenda du Conseil de Sécurité des Nations Unies: que reste-t-il à faire?"

La seconde table ronde a abordé "la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernements en Afrique: Perspectives mondiales, réponses et implications pour les A3".

Pour rappel, le 10ème Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a connu la présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, Mamadou Tangara, qui est le Président du Conseil de la Paix et de la Sécurité de l'Union Africaine pour le mois de décembre en cours, ainsi que le Commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, Bankole Adeoye, du Ministre délégué aux Affaires Etrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et coordinateur des membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU, Kwaku Ampra Twum-Sarpong.

La rencontre a également vu la participation de haut niveau, notamment au niveau ministériel, des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que des membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU, outre des experts et des hauts représentants des instances et organismes africains et des Nations Unies.