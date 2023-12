Congo-Kinshasa: L'IRDH condamne l'appel à la rébellion de Naanga

L'Institut de Recherche en Droits Humains (IRDH) condamne l'appel à la rébellion visant à perturber la campagne électorale qui finit ce lundi à minuit. L'IRDH exhorte les candidats en lice, singulièrement le Président sortant, Felix TSHISEKEDI, et son principal challenger, Moïse KATUMBI, à rassurer les électeurs d'aller aux urnes le 20 décembre. L'enthousiasme observé pendant cette campagne reflète la volonté unanime du peuple à désigner son prochain Président par le vote et non par la force des armes.

QUE LE MEILLEUR GAGNE.

Par ailleurs, l'IRDH estime que le territoire de la République du KENYA ne devrait pas servir de base à une organisation belliciste qui vise à installer, par force, son Président de la République, au détriment de la forte volonté du peuple congolais. En effet, le 15 décembre dernier, de Nairobi, M. NANGAA YOBELUO Corneille, ancien président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a lancé une nouvelle rébellion dénommée « Alliance Fleuve Congo ».

Ce conglomérat regroupe des individus accusés des crimes graves et des groupes terroristes sanctionnés par l'ONU, les Etats-Unis et l'Union Européenne. Il s'agit notamment des groupes M23 et TWIRWANEHO, ainsi que M. Bertrand BISIMWA, Bernard MAHESHE BYAMUNGU (sanctions ONU) et Michel RUKUNDA (sanctions USA). M. NANGAA avait commencé par une campagne du chaos, dans les médias et réseaux sociaux, prétextant qu'il n'y aurait jamais d'élection le 20 décembre.

Il a semé la psychose et le doute dans l'esprit des candidats et des électeurs. Enfin, il révèle sa participation au plan international de balkanisation de la RDC qui vise l'occupation des provinces issues de la Province-Orientale, KIVU et KATANGA. Vu l'intérêt d'avoir des élections apaisées et inclusives, l'IRDH appelle les partis politiques et toutes les autres parties prenantes aux élections de condamner cette tentative de perturber l'élection qui pointe à l'horizon.

Aux pays partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est (Eastern African Community), de condamner l'acte posé par le KENYA, en facilitant la création d'un groupe pour déstabiliser l'un de ses Etats membres. A l'ONU, les Etats-Unis et l'Union-Européenne d'ajouter Monsieur Corneille Nangaa sur la liste des sanctions internationales.

Que la campagne continue paisiblement et QUE LE MEILLEUR GAGNE.