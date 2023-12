Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Tshisekedi caracole toujours en tête des sondages, Fayulu détrône Katumbi

Des milieux diplomatiques, dont trois ambassades parmi les plus influentes à Kinshasa, viennent de mener des sondages en vue de se faire une idée sur les chances de chaque candidat président de l'emporter à l'élection de ce mercredi 20 décembre. Il ressort de ce sondage mené à moins d'une semaine de la présidentielle, que le président sortant Félix Antoine Tshisekedi consolide sa large avance sur ses concurrents. Cependant, la surprise vient du côté des challengers.

Jusque-là, le candidat n°3, Moïse Katumbi, qui venait en deuxième position dans les sondages, bien que de loin par rapport au score attribué au vainqueur, vient de perdre la 2e place au profit de Martin Fayulu, candidat n°21. Cette perte de position par le président national d'Ensemble pour la République est due aux nombreux, scandales qu'il a alignés ces derniers jours et auxquels il n'a pas pu apporter des éclaircissements attendus par les Congolais.

On cite entre autres la détention d'un passeport diplomatique zambien par Moïse Katumbi, avec lequel il aurait effectué plusieurs entrées et sorties aux USA, sa collusion avec le M23, qui vient d'ailleurs de se confirmer avec la déclaration de création d'un mouvement politico-militaire, faite par Corneille Nangaa ce week-end à Nairobi, à côté du chef politique dudit mouvement terroriste, qui occupe des territoires dans Est du pays.

Sur la liste des scandales de Moïse Katumbi, figurent également les rapports étroits qu'il entretient avec le régime de Kigali, reconnu aujourd'hui par tous comme la véritable source d'insécurité et de déstabilisation de la partie orientale de la RDC. Ce qui met le candidat n°3 dans l'embarras face à la question d'insécurité, d'autant plus qu'il éprouve énormément des difficultés pour citer et condamner le Rwanda, pourtant désormais reconnu par tous comme agresseur de la RDC.

Citer le nom de Paul Kagame, qui joue le catalyseur de la situation d'insécurité, reste un tabou pour Moïse Katumbi. La véritable face de Katumbi Les lignes bougent très vite en RDC, à quelques jours du quatrième cycle électoral organisé dans ce grand pays d'Afrique centrale. Le vainqueur de l'élection du 20 décembre prochain sera sûrement le premier président élu des élections les plus ouvertes, inclusives et incontestables que le pays n'aura jamais connues.

Des élections qui sont entourées du départ de la MONUSCO après 22 ans de présence contestée par la population de l'Est du pays, qui a subi longtemps les affres des attaques terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, que depuis peu la communauté internationale commence ouvertement à condamner. Il faut reconnaître le travail stratégique réalisé par le président Félix TSHISEKEDI pour exposer, démystifier et exorciser les pays influents au Conseil de Sécurité de la peur de frustrer Kagamé, considéré comme le chouchou des multinationales britanniques, européennes et américaines pendant plusieurs années.

Cette même communauté internationale s'interroge sur le devenir de la RDC à l'aube de ces élections qui semblent se confirmer. Pour ce faire, plusieurs pays commandent régulièrement des sondages à leurs experts pour suivre les tendances, pour orienter leurs recommandations à leurs pays respectifs. Notre journal a obtenu en exclusivité et de source consulaire de trois des ambassades importantes en termes d'influence qui nous a livré, les renseignements suivants : Félix Tshisekedi caracolerait en tête avec près de 57,1%, désormais suivi par Martin FAYULU, le candidat numéro 21, avec 19,8 %, devant Moise KATUMBI, le candidat numéro 3, qui semble avoir été rattrapé par les derniers scandales qu'il n'a pas su ni clarifier, ni gérer en termes de communication.

PASSEPORT ZAMBIEN, M23 ET CARINE KATUMBI

Une série de preuves irréfutables ont fuité sur les réseaux sociaux attestant que Moise KATUMBI aurait plusieurs fois voyagé aux États-Unis avec un passeport zambien, notamment une vidéo indicative de ses données de voyage sur un site officiel américain, a été le coup de massue, relayé par le journaliste d'investigation Litsani Choukran, ce qu'il a toujours pourtant nié... alors que quelques jours après,

maladroitement, un cadre de son parti, Christian Mwando Nsimba, a reconnu que son patron de parti aurait reçu un passeport diplomatique zambien de courtoisie. Trop de contre-vérités, que le concerné n'a jamais démenti. Une autre preuve d'une de ses demandes de visa à l'ambassade de Grande Bretagne en Afrique du Sud, est venue renforcer tous les doutes ressentis par la population congolaise sur ce candidat qui ne semble pas dire toute la vérité sur sa vie, ses identités, et ses accointances obscures...

En outre, ses liens de plus en plus étroits et évidents avec James Kabarebe, Bertrand Bisimwa, obligent KATUMBI à ne jamais prendre officiellement position contre le Rwanda et son président L'actualité rebondissante dans ce grand pays au cœur de tous les enjeux stratégiques avec les minerais, a surpris plus d'un quand hier, quelques journalistes acquis à la candidature de Moise KATUMBI, ont annoncé un message important à la nation de Corneille NAANGA, ancien président de la CENI, et candidat président de la république, exilé depuis peu... qui a décidé de prendre les armes, en alliance avec le M23 et d'autres mouvements politiques et militaires pour «évacuer Félix Tshisekedi», dit-il, en créant l'Alliance Fleuve Congo.

LE COUP DE FIL DE JAMES KABAREBE

QUI CHANGE TOUT

Selon des informations crédibles, James KABAREBE aurait appelé Corneille Naanga il y a quelques semaines pour lui demander de prendre position en soutenant le M23 s'il voulait avoir la chance d'être dans le short-List du gouvernement de Moise KATUMBI... ce qu'il a fait le jeudi 15 décembre, en s'affichant aux yeux du monde entier avec le patron des terroristes soutenus par le Rwanda, le M23.

C'était lors d'une conférence de presse tenue à Nairobi, pays membre de l'EAC, que Corneille Naanga a crié toute sa colère et trainé dans la boue le nom du 5ième président de la RDC, en le menaçant ouvertement d'être éliminé ! Et tout ceci, en violation des règles qui régissent notre organisation, déclare l'EAC, qui dit qu'aucun pays membre ne peut permettre d'être utilisé comme base arrière pour toutes formes de menaces du pays en ordre de ses cotisations par qui que ce soit, ou quelconque organisation terroriste ou militaire.

Plus que jamais, Moise KATUMBI, qui avait reçu lui aussi, des appels venant du Rwanda aurait fait une offre à Corneille Naanga pour rejoindre les forces négatives pour reprendre le contrôle en RDC, parce qu'il apparaît de plus en plus, que par les urnes, il sera très difficile de battre Felix TSHISEKEDI, qui a encore, il est clair, le soutien de toute la population congolaise. Les tournées de campagne des différents candidats à la présidence, si besoin en était, ont prouvé la suprématie du candidat 20, Félix Antoine TSHISEKEDI, qui devrait rempiler certainement pour un second mandat, sans fioritures.

Plus que jamais, Moise KATUMBI est en train de voir ses rêves politiques de grandeur s'éloigner, à cause de mauvais calculs et de mauvaises alliances. Il est plus que temps que ce dernier puisse se prononcer clairement pour confirmer qu'il se désolidarise de Corneille Naanga et de ses aventures, pour tuer encore notre peuple qui a déjà longtemps souffert. Félix TSHISEKEDI, pour sa part, a promis de répondre présent contre toutes menaces sur les populations congolaises, d'où qu'elles viennent.