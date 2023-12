Angola: Le ministre de la Défense reconnaît le rôle de l'Armée de terre dans la réconciliation nationale

Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", a reconnu dimanche l'engagement de l'Armée nationale à garantir l'unité et la réconciliation nationales et la consolidation de l'État de droit démocratique.

Dans un message de félicitations à l'occasion du 32ème anniversaire de la branche terrestre des Forces armées angolaises (FAA), le ministre a déclaré que, tout au long de l'histoire du pays, l'Armée s'est toujours positionnée en première ligne.

« Il est important de reconnaître que, tout au long de notre histoire récente, l'Armée de terre s'est positionnée sans interruption sur la ligne de front », a-t-il souligné dans le message écrit à l'occasion de la célébration du 17 décembre.

Le ministre a affirmé que l'Armée de terre a su interpréter les intérêts de la Nation, tels que la défense et la préservation du territoire, l'indépendance nationale, la paix, l'unité et la réconciliation nationales et la consolidation de l'Etat de droit démocratique.

Selon João Ernesto dos Santos, la commémoration de cet anniversaire intervient au moment où l'Armée voit émerger deux régions militaires supplémentaires, à savoir le Nord-est et le Sud-est en vue d'avoir une plus grande couverture opérationnelle sur l'ensemble du territoire national.

Dans cette perspective, a-t-il renchéri, il faut toujours mettre l'accent sur l'instruction du personnel permanent et des troupes, l'amélioration de la préparation technico-militaire et le développement des qualités patriotiques, civiques, morales et les vertus militaires pour un service parfait à la Patrie.

Aux membres de l'Armée de terre, des officiers généraux aux sergents et aux soldats, ainsi que les travailleurs civils, le ministre leur a souhaité « plein succès dans l'accomplissement de la mission difficile, mais noble, de servir la Patrie, avec bonne santé, bonheur et une grande prospérité à leurs familles respectives.