Congo-Kinshasa: Projet 'Génération sans limites' - L'Unicef promeut l'entrepreneuriat des jeunes

Grâce au projet Gen U, entendez Génération sans limite, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et ses partenaires entendent promouvoir l'esprit d'inventivité des jeunes congolais. C'est dans ce cadre qu'il a été organisé récemment à Kinshasa une rencontre au cours de laquelle trente jeunes candidats retenus ont présenté leurs projets aux responsables de ce projet.

Gemima Kasongo, candidate de Bukavu, figure parmi les trente retenus. Présentant son projet sur l'élevage des porcs, cette étudiante à la Faculté d'économie à l'Université de Lubumbashi a indiqué qu'au-delà de cette activité, elle va se livrer aussi à sa commercialisation tout en innovant avec la saucisse de porc à la noix de muscade.

Justifiant son choix sur la viande de porc, elle a expliqué qu'elle est très prisée par la population du Haut-Katanga mais aussi grâce aux exportations qui se font à la frontière de Kasumbalesa. Elle préfère la viande produite localement.

« Lorsqu'on prend des viandes importées, il y a beaucoup de conséquences avec les hormones qui ont été élevées avec. C'est pourquoi, je me suis dit que la production locale n'est pas très suffisante et pour remonter la pente et aussi apporter une petite touche d'innovation de notre côté, j'ai pensé à faire l'élevage de porcs », a déclaré la jeune entrepreneure, tout en soulignant que sa stratégie de vente sera du champ à la table et livraison à domicile par rapport au besoin des clients. « Le prix sera abordable », a-t-elle assuré.

Félix Mangwangu, coordonnateur général de Ishango Start-up center, a expliqué que cette initiative a permis aux candidats de présenter un projet innovant qui puisse impacter leur écosystème, quelle que soit la ville où ils sont issus. Ce projet a permis d'appuyer et d'accompagner les jeunes de quatorze villes et territoires de la République démocratique du Congo ( RDC).

« Nous avons une très forte potentialité des jeunes qui ont présenté leurs projets. Nous avons une jeunesse très créative et dynamique. Il suffit juste d'un très bon accompagnement en leur montrant la bonne direction et de bons outils », a-t-il révélé.

Pour sa part, le coordonnateur national du Réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation et l'engagement des adolescents et des jeunes, Jean Potient Kibambe, est revenu sur l'intérêt de ce projet. La motivation étant celle de transformer des vies, amener les gens à comprendre qu'ils peuvent transformer leur vie par eux-mêmes en étant des initiateurs de projets, développeurs des idées et en matérialisant ces idées sur le terrain par la création des unités de production, de transformation, des entreprises commerciales pour que demain leur quotidien change.

« Nous sommes partenaires de mise en oeuvre de certains projets de l'Unicef, notamment ceux qui concourent à la promotion des droits de l'enfant, qui permettent d'accompagner les jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en RDC », a fait savoir Jean Potient Kibambe. « C'est ainsi que nous accompagnons ce projet. Et tous les candidats retenus seront accompagnés de plusieurs manières », a-t-il assuré

Le processus de sélection de candidats

A en croire Jean Potient Kibambe, ce processus a pris beaucoup de temps. Il y a eu au total plus de quatre cent mille jeunes Congolais dont l'âge variait entre 18 et 35 ans. Ces derniers, grâce aux compagnies cellulaires, notamment le 42502 sur Vodacom, ont suivi une formation. Sur les quatre cent mille, plus de dix mille jeunes se sont orientés vers les clubs d'entrepreneurs. « On a travaillé avec les 1 400 sur l'ensemble de quatorze villes dans lesquelles l'activité s'est déroulée », a-t-il fait savoir. Il a renchéri que de ces 1400 jeunes, il y a eu 300 qui ont envoyé leurs propositions de projets, de manière concrète, avec une vidéo. La sélection a été faite à plusieurs étapes jusqu'à arriver à cinquante proposés à la finale. Suite aux contraintes financières, seuls trente candidats ont pu être retenus, en dépit du fait que tous les projets présentés ont été innovants.