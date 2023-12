Congo-Brazzaville: Direction générale du travail - Nécessité de s'ouvrir à d'autres entités nationales

Les participants au troisième conclave des inspecteurs du travail, tenu du 13 au 15 décembre à Brazzaville, ont pris un certain nombre de résolutions dont celle visant à nouer un partenariat actif dans les domaines du contrôle, de la formation et de l'apprentissage, des statistiques du travail avec certaines administrations et certains établissements publics.

Placé sur le thème « Promouvoir les partenariats pour l'efficacité du service public du travail », le troisième conclave des inspecteurs du travail a été, entre autres, marqué par l'organisation d'une table ronde sur le partenariat, à laquelle plusieurs institutions partenaires ont participé. Ainsi, les participants ont décidé de « la mise en place des accords de partenariat entre la direction générale du travail et chacune des entités suivantes : la direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi, la direction générale de l'Agence congolaise pour l'emploi, la direction générale du Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage, le commandement des forces de police, le tribunal du travail et le parquet », ont-ils mentionné dans le communiqué final.

Pour l'efficacité du service public du travail, ils ont pris la résolution de produire les statistiques du travail pour tous les services des directions départementales du travail à compter de 2023 ; tenir la quatrième édition du conclave des inspecteurs du travail au titre de l'année 2024 à Pointe-Noire. Au terme des travaux, deux recommandations ont été formulées, notamment le renforcement des capacités opérationnelles des inspecteurs du travail à travers des actions de formation multiformes, ainsi que la dotation des directions départementales du travail des moyens logistiques appropriés pour l'accomplissement de leurs missions.

Les trois jours de travaux ont également permis aux participants de suivre plusieurs communications dont celles liées à la cartographie nationale du climat social pour la prévention des conflits sociaux majeurs ; la constitution d'un fichier national des entreprises et établissements relevant du code du travail. A cela, s'ajoutent la prestation du serment et une carte professionnelle pour les inspecteurs du travail ; les documents administratifs aux normes pour un contrôle efficace ; le cadre de gestion de la performance de la direction générale du travail ; la planification stratégique de la conformité.

Clôturant les travaux, le directeur général du travail, Joseph Akondzo Nguiambo, s'est félicité du fait que les objectifs de la réflexion collective sur l'efficacité du service public du travail ont été largement atteints. « Vous avez, avec ce troisième conclave, pris réellement la mesure de ce qu'est votre mission, en introduisant si judicieusement la planification stratégique pour la conformité, vous mettant ainsi vous-mêmes en harmonie avec les canons actuels diffusés par l'Organisation internationale du travail. Vous avez désormais en vos mains, toutes les clefs de votre performance et de votre succès dans l'élaboration de la réglementation du travail et son application dans les entreprises et établissements relevant du code du travail », a-t-il rappelé. Il a précisé que le ministère en charge du Travail ne ménagera aucun effort pour accompagner la direction générale du travail et ses services déconcentrés dans leur mise en œuvre effective.

Notons que le Congo a signé récemment le mémorandum d'accord pour le Programme de promotion du travail décent 2023-2026, qui ouvre de très riches perspectives en matière d'emploi des jeunes, d'amélioration des conditions de travail, des conditions de sécurité et de santé au travail ainsi que du dialogue social. Le pays vient également d'être admis au sein de l'alliance 8.7, une plateforme mondiale qui regroupe les pays et les organisations tant publiques que privées, dont le but est d'aller plus loin et plus vite dans l'éradication de l'esclavage moderne, de la traite des personnes, du travail forcé et des pires formes de travail des enfants.