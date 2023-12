Afrique: Finances publiques - La BAD apporte au Congo un appui budgétaire de plus de 55 milliards FCFA

L'Assemblée nationale a autorisé, le 14 décembre à Brazzaville, la ratification de l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du Programme d'appui à la gouvernance et à la diversification économique (PADGE)-Phase 1.

D'un montant de 92 millions d'euros, soit environ 55 384 000 000 FCFA, le prêt vient en soutien au programme conclu avec le Fonds monétaire international, dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Ce programme d'appui s'étend sur deux ans : 2023 et 2024. Il vise à améliorer l'efficacité et la transparence des investissements publics ; renforcer la gouvernance des entreprises publiques, réduire le poids budgétaire des subventions aux entreprises publiques et contenir les risques budgétaires ; améliorer l'environnement des affaires, afin d'augmenter la part de l'investissement privé dans l'économie. Il s'agira aussi de réformer le secteur de l'électricité de manière à le rendre viable, tout en favorisant l'implication du secteur privé et promouvoir de nouvelles filières telles que le bois et le gaz en vue de générer de nouvelles sources de revenus pour le pays.

Selon le gouvernement, les mesures d'appui budgétaire de la BAD concerneront les finances publiques ; l'économie forestière ; l'énergie et l'hydraulique ; la planification du développement ; les marchés publics ; les hydrocarbures ; le secteur privé. « Ce programme a pour objectif de renforcer la résilience de l'économie congolaise et de réduire sa dépendance au secteur pétrolier, tout en veillant à concilier les impératifs de croissance et de lutte contre le changement climatique. Il comprend deux composantes : l'amélioration de la gouvernance économique et budgétaire ; la diversification économique et la valorisation durable des ressources naturelles », a précisé la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale dans son rapport.