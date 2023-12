Sénégal: Modernisation des « Daaras » - Plus de 25 milliards de Fcfa investis depuis 2012

Le chef de l'Etat a présidé le 16 décembre dernier, la Journée nationale des « Daaras ». Une occasion pour Macky Sall de revenir sur les investissements consacrés à ce sous-secteur depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

«Depuis 2012, l'État du Sénégal, avec le concours de nos partenaires au développement, a mis en place des projets et programmes d'envergure nationale, représentant un investissement global de plus de 25 milliards FCFA.

Sous ce rapport, il me plaît d'informer que la mise en oeuvre des mesures prises l'année dernière a engendré des résultats fort appréciables.

En effet, les efforts consentis, ont abouti à la construction de 78 «daara » modernes dans plusieurs régions et la réhabilitation de 99 autres daara qui étaient déjà fonctionnels », a déclaré le président Sall.

Parallèlement, a-t-il dit, l'accompagnement de 603 daara, y compris des daara préscolaires, a permis de relever sensiblement le niveau de vie scolaire de 33 880 bénéficiaires directs en accès et en qualité.

Toujours dans le souci d'améliorer l'offre d'éducation dans les daara, Macky Sall a indiqué que le Ministère de l'Education nationale pilote l'opérationnalisation d'un curriculum des daara modernes (Cdm) en fournissant divers supports et manuels pédagogiques, mais aussi des exemplaires du Saint Coran. Il a rappelé que la Journée nationale des «Daara » est un moment solennel de retrouvailles, de partage, de réflexion, de dialogue et de communion, rassemblant l'ensemble des parties prenantes, venues de toutes les régions du Sénégal, sous les prières ferventes et la bienveillante orientation de nos éminents guides religieux.

En tant que cadre d'éducation et de formation, soutient le président de la République, le «Daara » est un repère, qui véhicule des valeurs et codes de conduite de référence, ancrés dans les enseignements du Saint Coran et de la Sunna du Prophète Muhammad (Psl).