Ile Maurice: Les produits festifs pas épargnés par les augmentations

La fin de l'année revêt une aura particulière avec une hausse de la consommation. Après une année bien remplie, le consommateur mauricien ne souhaite pas se priver et se permet de se faire plaisir : des mets festifs, tels que la dinde, le tout accompagné de boissons pour célébrer et se détendre, ainsi que le chocolat. Toutefois, avec la cherté de la vie suivant les récentes crises, les consommateurs n'ont pas d'autres choix que d'aller vers des produits plus abordables.

Ci-dessous, quelques indicateurs des prix «promotionnels» affichés en 2013 et 2023, après avoir traversé diverses crises, illustrant l'évolution en dix ans. Cependant, en cette période, les commerces annoncent des promotions et les prix varient d'un magasin à l'autre. Si certains produits ont connu une hausse drastique, comme le chocolat et le poulet, d'autres n'ont pas enregistré de grande augmentation, à l'instar de la bûche glacée.

Le chocolat

Le chocolat est incontournable lors des célébrations de fin d'année. Toutefois, ces délices coûtent plus cher et ne sont pas à la portée de tous. Une boîte de Ferrero Rocher de 200 g (16 chocolats) est passée de Rs 172,95 en 2013 à Rs 259,95 aujourd'hui. Tandis qu'une boîte de 350 g est à Rs 679. Les chocolats Celebrations, d'environ 430 g, qui étaient autrefois à Rs 339,95 coûtent désormais Rs 429,95.

Les boissons

Trinquer lors d'une fête revêt une importance symbolique et sociale lors des célébrations, comme pour échanger les souhaits de la Nouvelle année 2024, avec des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Le Chamdor de 75 cl est passé de Rs 121,95 à Rs 169,95 Une boîte de Jus Cérès d'un litre est passée de Rs 39,99 à Rs 92,50.

La bûche de Noël

La bûche de Noël est un dessert traditionnellement associé à cette célébration dans de nombreuses cultures. Souvent, la version glacée affiche un prix plus bas. Une bûche de Noël glacée pouvait coûter Rs 225 en 2013. Aujourd'hui, on peut en trouver à meilleur marché, soit à Rs 124,95.

La volaille

Lors des fêtes, le poulet est généralement l'une des options les plus abordables pour les repas. De plus, il peut être accommodé avec une variété d'assaisonnements et de sauces. Vous pouvez opter pour un poulet rôti, grillé ou autre selon vos préférences. En ce qui concerne le prix, par exemple, un poulet entier Prodigal frais pouvait coûter Rs 62,50 et il est aujourd'hui à Rs 297,86. Un rouleau de dinde de 700 g de la marque Ronsard était à Rs 159,95 Aujourd'hui, il coûte Rs 269,95.