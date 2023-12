Ethiopie: Une délégation conduite par la maire Adanech Abiiebe a effectué une visite de travail et a fait des discussions à Shanghai.

<strong>Addis Ababa, le — Le bureau de la maire a annoncé qu'une délégation dirigée par la maire de la ville d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a effectué une visite de travail et une discussion à Shanghai, le centre commercial de la Chine.

Au cours de leur visite, ils ont eu des discussions et des visites fructueuses avec les dirigeants du bureau de l'urbanisme et des ressources naturelles de Shanghai concernant la planification et la mise en oeuvre des structures urbaines modernes, la coordination et la construction des infrastructures, l'utilisation et la gestion des terres et les moyens de construire une ville moderne.

Shanghai, le centre commercial de la Chine, est connue pour ses services numérisés et partage son expérience avec les villes de notre pays dans le processus de construction d'une ville intelligente.

La maire Adanech Abiebie, le maire adjoint Jantarar Abay, le chef de la branche du Parti de la prospérité d'Addis-Abeba, Moges Balcha, le maire de la ville de Bahrdar, Goshu Selamalu, le maire de la ville d'Hawassa, Mekuria Mershaye, et d'autres experts fédéraux et urbains ont participé à la visite.