Sénégal: Parti Socialiste - Le mode de gestion du parti par Aminata Mbengue Ndiaye et Cie jugé « archaïque »

Le mode de gestion du parti socialiste par sa secrétaire nationale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye et Cie suscite des réactions émanant de certains responsables politiques du parti. En effet, dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Doudou Diouf, secrétaire général du comité feu « Dr Samba Gueye » Médina - Dakar, par ailleurs, a pointé du doigt la gestion archaïque de l'actuelle équipe dirigeante du parti fondé par le premier président, feu, Léopold Sédar Senghor. Et réaffirme sa volonté à une socialiste

« Les textes du parti sont foulés au pied. Pour un parti, jadis connu pour son organisation et sa méthode de gouvernance interne, vous, Mme la Secrétaire Générale par intérim Aminata Mbengue Ndiaye avec une quinzaine d'intéressés par la mise en fagots de toutes les ambitions politiques du parti, vous nous avez livrés pieds et poings liés à une coalition qui a son fait son temps et qui est à conjuguer au passé », dénonce dans la lettre, le secrétaire général du comité feu « Dr Samba Gueye » Médina - Dakar.

Et de s'interroger, « Comment pouvons-nous continuer à avaler des couleuvres dans une coalition qui n'est que de nom ? »

Selon Doudou Diouf, « Aujourd'hui, le parti socialiste connu pour son organisation est la proie d'hommes et de femmes sans foi ni loi, chérissant les subsides récoltés et tuant dans l'œuf, toutes volontés d'émancipation de sa jeune garde », indiquant que, « La frilosité de se compter, de se mesurer à d'autres, a pris le pas sur notre volonté de reconquête du pouvoir ». »

De l'avis du secrétaire général de la section Ps Paris - Montreuil feu « Thierno Ahmed Diène », « Tout parti qui a mené à l'indépendance, une nation, un pays, jouira de cet éclat au moins une bonne centaine d'années en comptabilisant un suffrage avoisinant les 20%, au pire. » Il en veut pour exemples notamment de leur « parti frère du PAIGC au Cap-Vert et en Guinée-Bissau ou de l'ANC ou du FLN en Algérie... »

Et M. Diouf de s'interroger, « Pourquoi le Ps devrait-il avoir peur de se jauger et de participer à la respiration démocratique qu'est une élection ? »

Le responsable politique du PS de rappelle que : « Depuis le 19 Juillet 2023, 4 ans après la disparition de feu le président Tanor Dieng, toutes les décisions émanant de la direction actuelle sont illégales, illégitimes, nulles et non avenues : caduques », a-t-il fait savoir.

C'est pourquoi exige-t-il « L'interminable interim au poste de Secrétaire Général, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, doit « hinc et nunc » (ici et maintenant) s'estomper et le renouvellement des instances de base acté. La flagrance est établie », a dit M. Diouf.

Convaincu que le parti socialiste demeure une force politique incontournable, il trouve en cela que « L'archaïsme dans sa gestion est à bannir; une profonde mutation et une refondation dans le mode de fonctionnement du Parti seraient SALVATRICES. »

En ce sens, réaffirmant sa volonté de soutenir à une candidature socialiste, il appelle les populations à travailler pour la victoire. « Je réaffirme ma volonté de soutenir une CANDIDATURE SOCIALISTE à la prochaine élection présidentielle, et appelle les populations à œuvrer pour son triomphe », a-t-il invité.

Ainsi, dira le SG du de la section Ps Paris - Montreuil feu « Thierno Ahmed Diène » « Ce candidat élu, aura pour mission de promouvoir la solidarité, la justice, l'équité, l'égalité des chances, la justice sociale et restaurer l'espoir du peuple, en particulier de sa JEUNESSE. »