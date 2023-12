Sénégal: Présidentielle 2024 - L'AFP et le PS investissent Amadou Ba

Feu vert pour Amadou Ba. Les partis politiques alliés ont damé le pion à l'Alliance pour la République. Ce week-end, l'Alliance des forces du progrès (AFP) et le Parti Socialiste ont investi l'actuel Premier ministre, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Entre mobilisation, reconnaissance, hommage, engagement, promesses, les deux congrès d'investiture ouvrent la campagne pour Amadou Ba en attendant son parti, l'APR. C'est la deuxième fois que les deux formations politiques de gauche, membres de la coalition majoritaire, investissent à la présidentielle un candidat non issu de leurs rangs.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE D'INVESTITURE DU PS : AMADOU BA SUR LES TRACES DU PRESIDENT MACKY

Le Parti socialiste (Ps) consacre définitivement sa jurisprudence de 2019 sur le cas du président sortant Macky Sall, premier candidat non socialiste investi par l'ancien parti au pouvoir lors d'une élection présidentielle. En effet, venus des 14 régions du pays et des 138 coordinations du Parti, les responsables du Parti socialiste ont pris part, le samedi 16 décembre, au congrès extraordinaire d'investiture de l'actuel Premier ministre et candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024.

Tenue dans la salle des Congrès bondée des mondes, cette rencontre a été présidée par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire général du Parti socialiste. Dans son allocution devant ses camarades socialistes mais aussi des invités de la coalition Benno Bokk Yakaar, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a rappelé que « l'organisation de ce Congrès extraordinaire repose sur le respect de nos textes statutaires et réglementaires qui stipulent que le candidat du Parti à l'élection présidentielle doit être investi par un congrès ».

« Dans une démarche propre à l'histoire de notre Parti, attachés que nous sommes à la transparence, au dialogue et à la démocratie, la question de la désignation de notre candidat a fait l'objet de larges concertations internes et l'option de désigner un militant issu de nos rangs a même été évoquée », a-t-elle souligné avant de faire remarquer. « Cependant, les conclusions issues du séminaire, organisé par le Bureau politique, les 11 et 12 février 2023, suite à des échanges constructifs et un débat ouvert et franc, ont recommandé la confirmation de l'ancrage du Parti socialiste au sein de la Coalition Benno Bokk Yakaar ».

Poursuivant son propos, elle a par ailleurs salué « l'originalité et l'objectivité du processus de sélection » mis en place par la Conférence des leaders de Bby sous l'impulsion de son président Macky Sall et qui a abouti à la désignation du Premier ministre Amadou Ba qui selon elle, « a toute la confiance du Parti socialiste qui, en toute responsabilité, votera en sa faveur, au nom d'une certaine idée du Sénégal, pour sa grandeur et sa stabilité dans le concert des nations respectables et respectées ».

Prenant la parole à son tour, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar tout en remerciant les responsables socialistes pour cette mobilisation et engagement qui « montrent que le Parti socialiste de feu Ousmane Tanor Dieng n'a qu'un seul et unique candidat et c'est moi ». « Tous ceux qui font le tour du Sénégal en se proclamant candidat du Parti socialiste, qu'ils sachent que c'est du temps perdu », a-t-il lancé à l'endroit certainement de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et son ex-camarade de parti, Jean Baptiste Diouf, candidats déclarés à cette élection présidentielle du 25 février 2024 issus des rangs socialistes mais non investis par leurs camarades.

AFP : MOUSTAPHA NIASSE INTRONISE AMADOU BA

Hier, dimanche 17 décembre, le Grand Théâtre national été pris d'assaut par des militants chauffés en vert et bleu pour ce congrès d'investiture. Amadou Ba a été officiellement intronisé candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de février 2024 par l'Alliance des forces de progrès (AFP). Le parti de Moustapha Niasse lui a apporté son soutien et affiché son unité pour la victoire au soir du 25 février. « Nous allons tout faire pour que tu sois président le 25 février prochain! (...) Nous devons faire le travail en parfaite union. Nous devons nous unir », a déclaré Moustapha Niasse. Prenant la parole, le Premier ministre Amadou Ba a dit mesurer la responsabilité. « Je ressens et mesure le poids de la responsabilité et de la confiance que vous placez en moi. Et je vous dis, avec humilité et engagement, que j'accepte d'être investi comme candidat de Votre parti et de Notre coalition pour l'élection présidentielle de février 2024 », a-t-il fait savoir.

Amadou Ba : « C'est dans cet esprit que je me sens prêt pour présider aux destinées du Sénégal »

Le candidat de la coalition présidentielle qui a salué « le compagnonnage entre l'Alliance des forces de progrès et le président de la République Macky Sall », a ainsi appelé les militants à l'unité. « L'heure est venue de dépasser les divisions, de cultiver le respect et de privilégier le dialogue pour construire un Sénégal plus fort, plus inclusif, plus stable et plus prospère. C'est dans cet esprit que je me sens prêt pour présider aux destinées du Sénégal parce que je sais que nous allons gouverner ensemble si les Sénégalaises et Sénégalais nous accordent leur suffrage.

Notre Coalition en a déjà administré la preuve avec une élégance républicaine inédite. Alors, unissons-nous pour le bien supérieur de notre nation », a soutenu Amadou Ba. Il a profité de l'occasion pour faire fart de son programme qui constitue « un prolongement du Plan Sénégal Emergent ». Il envisage, entre autres, « d'améliorer les politiques de créations d'emplois », « d'intensifier les efforts dans le domaine des activités numériques », « de continuer à promouvoir une diplomatie économique inclusive ».