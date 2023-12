Sénégal: Week-end des lions - Jackson épingle son 7e but, Sabaly de retour, Seny Dieng se blesse

Nicolas Jackson a encore été performant ce week-end, avec le septième but inscrit ce samedi lors de la victoire de Chelsea devant Sheffield United. L'attaquant des Lions comble un passage à vide de quatre journées et relance du coup les Blues suite à deux défaites successives en Premier League. La bonne nouvelle du week-end est l'annonce le retour du latéral droit de Youssouf Sabaly qui devrait reprendre la compétition à partir de janvier prochain. C'est moins le cas pour un autre cadre de la Tanière. Après l'indisponibilité de Nampalys Mendy, l'incertitude plane sur le gardien Seny Dieng qui est sorti sur blessure.

Nicolas Jackson a encore été décisif ce week-end en relançant son Chelsea. Après quatre journées sans marquer, l'international sénégalais a fait trembler les filets en marquant le deuxième but de la victoire contre Sheffield United (2-0) dans le cadre de la 17e journée de Premier League. Après l'ouverture du score à la 54e, les Blues se sont appuyés sur le Sénégalais pour faire le break à la 61e minute. Arrivé cette saison, en Angleterre, l'attaquant des Lions épingle ainsi son 7e but dans le champion anglais. En Ecosse, le week-end s'est achevé sur une bonne note pour son compère Abdallah Sima qui a remporté hier, dimanche, avec Glasgow Rangers, le trophée de la League Cup écossaise suite à sa victoire contre Aberdeen en finale au Hampden Park (1-0).

L'autre bonne nouvelle du week-end est le retour de Yousouph Sabaly. Victime d'une entorse du ligament du genou droit, contractée depuis novembre, le latéral droit du Réal Bétis devrait reprendre la compétition au début du mois de janvier.

Son entraîneur Manuel Pellegrini qui l'a annoncé ce samedi en conférence laisse entrevoir une bonne nouvelle prés d'un mois avant la CAN. «Il devrait être en conditions sur les premiers jours du mois de janvier. Il a commencé à retoucher le ballon et on espère le récupérer après les fêtes de Noel », a-t-il déclaré.

Une annonce qui devrait satisfaire Aliou Cissé qui compte sur son polyvalent latéral droit pour la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi est prévu le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Lions croise toutefois les doigts pour un autre cadre. Après l'indisponibilité de Nampalys Mendy, une autre incertitude plane en effet sur Seny Dieng. A moins d'un mois de la CAN, le gardien de but de Middlesbrough s'est blessé ce samedi et a été contraint de sortir à la fin de la rencontre remportée contre Swansea (1-2).