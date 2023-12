Sénégal: Anta Babacar Ngom en tournée à Matam - Un plan de développement spécial envisagé pour la région

Anta Babacar Ngom, leader du mouvement Alliance pour la relève citoyenne (ARC), candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2024, a annoncé ce week-end un plan spécial de développement pour la région de Matam (nord-est), une fois élue à la tête du Sénégal.

En tournée dans la onzième région du Sénégal, la présidente du mouvement ARC a esquissé les grandes lignes d'un pacte de développement, pour transformer la région et faire de Matam un moteur économique du Sénégal. Plaidant la mise en place de réformes significatives pour l'industrialisation et la valorisation des potentialités de la région, la candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2024 a appelé ses partisans à s'engager dans la dynamique d'une alternance pour la construction d'un développement durable.

Mettant en lumière l'importance des terres cultivables de la région, sa richesse hydrique et environnementale, Anta Babacar Ngom a fait part de sa volonté d'augmenter les aménagements agricoles et de relever les productions, de revaloriser l'élevage et la pèche en implantant de nouvelles technologies pour cristalliser la sécurité alimentaire et ne plus dépendre de l'importation. Relevant l'agriculture comme un important moteur de développement, elle a traduit la nécessité de créer des infrastructures dédiées à la transformation des produits issus du secteur à travers la mise en place d'usines de productions labélisées et de transformation. La responsable du mouvement Alliance pour la relève citoyenne (ARC), a également évoqué l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle en promettant la construction de nouvelles structures scolaires, de nouveaux centres de formation et des hôpitaux modernes.

Dans son discours, Anta Babacar Ngom a aussi annoncé la création d'une université de nouvelles technologies et des sciences du monde rural, au niveau régional offrant des opportunités de formation pour les métiers de l'élevage, de l'agriculture, et de la pêche. Plaidant les jalons d'un changement pour une transformation économique et le bien-être des populations, la présidente de l'ARC a appelé les électeurs à accompagner sa vision pour l'avenir de la région et du pays tout entier.