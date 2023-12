Sénégal: Prix du bâtisseur africain de la décennie - Macky Sall lauréat

Le président de la République, Macky Sall, a reçu le Prix du Bâtisseur de la Décennie. Le directeur de publication du magazine «Infrastructures», un trimestriel spécialisé sur les questions de développement, des infrastructures et initiateur de ce prix, Olivier Fokam, qui était en conférence de presse avant-hier, samedi 16 décembre, a donné les raisons qui ont conduit au choix du président sénégalais.

Le président de la République, Macky Sall, est le premier lauréat du Prix Bâtisseur Africain de la Décennie. Le Sénégal qui était au coude-à-coude avec la Côte d'Ivoire (480 contre 472 voix), a remporté la palme. Ce résultat s'explique, selon Olivier Fokam, par le bilan du chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall. Entre autres, le jury a apprécié ses réalisations comme le Bus rapid transit (Brt) et le Train express régional (Ter).

Le choix du président sénégalais est aussi motivé, par les investissements importants consentis à l'intérieur du pays, par le revêtement de 2526 km de routes, la construction de 20 ponts et autoroutes et l'aménagement de 6673 pistes. La reconnaissance du chef de l'Etat, Macky Sall, se justifie aussi par le fait que, «l'année 2022 a vu le lancement des travaux de construction de 586 Km de routes pour un montant de 283,4 milliards de FCFA ; pont de Foundiougne, celui de Marsassoum, les autoponts de Keur Massar, de Pikine, de Cambérène, le tronçon Tambacounda-Goudiry-Kidira, Louga-Dahra... ont tous été réalisés».

La nouvelle ville de Diamniadio, avec ses universités, son Centre de conférence international, ses Sphères ministérielles, sa Plateforme industrielle, son Parc de technologie numérique, sa Gare des gros porteurs, ses Stades de football, de basket et d'athlétisme, ses Centres de recherches, ses Villas de moyen et haut standing, a aussi poussé le jury a porté son choix sur le président de la République du Sénégal, si l'on se fie aux explications du directeur de de publication du magazine Infrastructures, Olivier Fokam.

A signaler que le jury n'a pas aussi manqué d'apprécier les efforts fournis dans le domaine de la santé et l'énergie. Initiative du magazine international Infrastructures, le Prix Bâtisseur Africain de la Décennie récompense les Chefs d'Etats de l'Afrique subsaharienne qui se sont distingués au cours de la décennie, dans la modernisation et la construction des routes, ponts, autoroutes, échangeurs, écoles, hôpitaux, barrages. Le Jury qui a siégé à Douala, au Cameroun, le 20 novembre 2023, avait comme président Ahmed Diomandé de la Côte d'Ivoire, Economiste et ancien directeur de cabinet du ministre des Transports de Côte d'Ivoire, et était composé de : Amba Salla, ancien ministre des Travaux Publics du Cameroun, Ineanyi Christopher Oputa du Nigéria, DG de Colvi Limited, Serge Simplice Dolegué, ancien ministre et ancien Porte-parole de la Présidence de la République de Centrafrique, Bassounda Sylvanus du Tchad, Avocat d'Affaires, Bernd Stiehl d'Allemagne, ancien directeur de banque et Directeur Afrique de DSI France, Lobe Ewane de RDC, ancien Rédacteur en Chef de Forbes Afrique, Anta Gueye Amadou du Sénégal, ancien Commandant de l'Ecole de Guerre et Général à la Retraite, Emmanuel Tessa du Cameroun, ingénier de Génie civil ESTP Paris et Iléanos Santo du Togo, Co-fondatrice de «Je m'engage pour l'Afrique».