Sénégal: Marche de l'emploi - L'Ugb déploie 129 nouveaux diplômés des Sciences Économiques et de Gestion

Les responsables de l'UFR (Unité de Formations et de Recherches) des Sciences Économiques et de Gestion (SEG) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont célébré, le week-end dernier, l'excellence à travers une cérémonie de graduation des étudiants en Licence et Master de la Promotion 2022-2023.

La promotion est forte de 129 nouveaux diplômés en Sciences Économiques et de Gestion, qui seront déployés sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés sur diverses filières parmi lesquelles les Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (eMIAGE), l'Agrobusiness, l'Économie Bancaire et Financière, entre autres.

«Nous, nous continuons à former nos étudiants qui s'insèrent facilement dans le marché de l'emploi. La formation que nous leur dispensons est très prisée aujourd'hui et nous essayons à répondre aux besoins du monde de l'emploi», a laissé entendre Abdoul Aziz Ndiaye, Directeur de cette UFR des Sciences Économiques et de Gestion de l'UGB de Saint-Louis. Il a rappelé que cette cérémonie de graduation s'inscrit également dans le cadre d'un hommage rendu à un de leurs collègues, en l'occurrence feu Malick Thomas, qui a participé à cette formation et qui a tant donné à l'UGB de Saint-Louis depuis son recrutement en 1995 et sa disparition en 2023.

Abdoul Aziz Ndiaye a également saisi l'occasion pour inviter les récipiendaires au respect de certaines valeurs telles que l'humilité, l'ambition, la performance et surtout la persévérance. «Dans le monde professionnel ou de l'emploi rien n'est donné. Maintenant qu'ils soient sûrs qu'ils ont été dans la bonne école, ils ont reçu une bonne formation et que le reste, avec un peu d'effort, ils pourront s'en sortir», a-t-il confié aux nouveaux diplômés des Sciences Économiques et de Gestion.

L'enseignant-chercheur n'a pas manqué aussi de remercier les parrains dont la plupart sont des anciens de cette Université de Sanar. Il s'agit, entre autres, de Papa Ibrahima Faye, Directeur du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), du Lieutenant-Colonel Mamadou Dieng Sow de la Douane, Mme Sophie Diallo du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) ainsi que d'autres autorités qui ont tous rehaussé cette cérémonie de leur présence.

Le Lieutenant-colonel Mamadou Dieng Sow, qui a parlé au nom de tous les parrains, a quant à lui demandé aux nouveaux diplômés de se préparer pour faire face à la vie active. «Après avoir reçu une formation pointue connaissant les qualités intrinsèques de nos enseignants, donc je pense qu'ils sont suffisamment outillés pour faire face au monde professionnel. Je leur demande juste d'être patient, engagé, motivé et faire preuve de discipline, de courage et surtout d'humilité», a-t-il confié.