Sénégal: Diourbel / Forum socioéconomique des femmes - Le Ministre Fatou Diané annonce un financement de 700 millions

Le Forum d'animation socioéconomique des femmes s'est tenu avant-hier, samedi, à Diourbel. Prenant part à l'événement, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant, Mme Fatou Diané Gueye, a annoncé un financement de plus de 700 millions de nos francs pour la région de Diourbel. Le ministre de la Femme, Mme Fatou Diané Guèye, qui a procédé à la remise de financement aux femmes de la région de Diourbel a déclaré que les demandes et les besoins ont été réévalués.

«C'est une activité de remobilisation des femmes autour des activités génératrices de revenus. Nous avons évalué les demandes de financement, nous avons réévalué les besoins en financement, nous avons réévalué les besoins en matériels d'allègement des femmes. C'est plus de 400 millions de nos francs pour Diourbel, pour la région de Diourbel 320 millions. Il y a 7 UDF, Unité de développement féminine, qui ont reçu chacune un chèque de 10 millions, soit 70 millions, et 5 millions dans chaque commune rurale. 150 millions seront injectés dans le département de Diourbel. Pour Mbacké 150 millions seront injectés dont 50 millions dans la commune de Mbacké, 50 millions pour Touba et 50 millions pour la commune de Bambey. A cela vient s'ajouter un financement du PALAM de 89 millions mais aussi des autres programmes du pays».