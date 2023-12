Guinée: Kaloum/Incendie du dépôt de pétrole - Le Ministre de la sécurité et de la protection civile se prononce

Dans la nuit du dimanche à ce lundi 18 décembre 2023, aux environs de 23 heures, un incendie d'origine inconnu s'est éclaté au niveau du central thermique de Kaloum.

Selon les sources, il y a eu des cas de morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels importants enregistrés.

Présent sur les lieux du sinistre, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre cet incendie.

Le Chef du département de la sécurité a déclaré que l'incendie a été contenu, avant de remercier la protection civile guinéenne.

"Toutes les dispositions au moment où je vous parle ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie.

À cet instant précis l'incendie est contenu. C'est l'occasion pour moi de remercier d'abord la protection civile guinéenne qui a su lutté efficacement contre cet immense incendie. Il faut vraiment les féliciter, c'est exceptionnel, parce que vous connaissez les moyens dont ils disposent" , a remercié le ministre.

Il poursuit en annonçant l'arrivé des équipes de solidarité venant des pays étrangers.

« Et également vous savez comme dans toutes les situations d'incendies, il y a eu une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et des spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali et d'autres pays également sont annoncés. Pour lutter contre cet incendie, il n'y a pas eu que la protection civile, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées. L'ensemble des citoyens de Kaloum et au-delà de Kaloum sont priés de se tranquilliser et d'observer », a lancé le ministre.

Pour l'heure, le nombre de cas de morts reste encore non élucider.