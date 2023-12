Guinée: Labé - La musée du Foutah a célébré la 8ème édition de sa journée culturelle

Le samedi 16 décembre dernier, le musée du Foutah a célébré la 8 ème édition de sa journée culturelle dans une ambiance bon enfant.

Une parterre d'invités venus des 4 coins de la région dont Mamou et Dalaba ainsi que les autorités de la préfecture de Labé dont le colonel Étienne Tounkara ou encore des conseillers communaux sans compter le vice président de l'association des écrivains de Guinée Ibrahima Balaya Diallo ou le représentant de la maison d'édition Yigui partenaire à la maison d'édition Kisaal de Hadja Zeinab Koumanthio Diallo et coéditeur de son dernier geste littéraire intitulé "Gundoo'^ et édité en pular et français.

Dans son allocution, la directrice générale du musée du Foutah a tenu à rendre hommage à trois identités remarquables rappelées à Dieu ces derniers mois mais qui avaient apporté toute leur aura au rayonnement de son institution patrimoniale: "Aujourd'hui, j'ai une pensée pieuse pour nos devanciers, d'abord nos illustres parents qui ont fait de nous des gardiens de notre patrimoine. Ensuite, tous ceux qui avaient comme vous conviendrez avec moi, mené cette oeuvre avec nous et qui ne sont pas là aujourd'hui. Les deux derniers que vous connaissez bien, tous deux émérites professeurs qui ont tout fait pour la culture, sont El Ibrahima Caba Bah et El Abdoul Goudoussi Diallo, ils n'étaient pas seulement des hommes de culture mais la culture même...Le musée était leur maison et nous formions une véritable famille..."

Cette allocution a été suivie de celle d'un conseiller communal ayant reçu mandat de Mamadou Aliou Laly Diallo.

Puis, une vague d'émotion s'est abattue sur l'assistance avec le témoignage des proches des deux professeurs et de Nadine Barry à qui une reconnaissance a été décernée à titre posthume.

La fondation Orange Guinée Financière des travaux d'extension de la bibliothèque et de la salle de formation et représentée par.... y est aussi allé de son allocution ainsi que Ali Ben Camara de la maison d'édition Yigui.

Le Pr Bonata Dieng s'est alors chargé d'introduire la délégation de Mamou constituée de fils et frères du président de la sixième législature de la Guinée indépendante, El hadj Boubacar Biro Diallo choisi comme Trésor humain vivant après un siècle d'une vie honorable et remplie au service du peuple de Guinée.

Mody Sory Barry se fera le devoir de présenter toute la délégation avant de laisser le soin au fils benjamin du vieil homme de porter les mots de la famille dans lesquels il met l'accent sur le bonheur qui anime la famille que le musée du Foutah décide d'immortaliser le monument qu'est leur père.

La délégation de Mamou a aussi fait un présent au musée du Foutah constitué d'un portrait géant d'El hadj Biro Diallo, d'un florilège de ses activités et de documents parlant de lui.

Le Colonel Étienne Tounkara présent pendant toute la cérémonie a rappelé que pour la culture et les choses de l'esprit on ne marque pas un acte de présence simple, on communie avec les autres.

Il a passé les hommages du colonel Robert Soumah aux fondateurs du musée et expliqué que ceux qui reconnaissent le bien font autant de bien que ceux qui en font car ils poussent d'autres à leur emboîter le pas.

Des témoignages de bien de personnalités viendront montrer le courage d'El hadj Biro qui succède ainsi à Hadja Djelykanny Soumanoh et El hadj Oumar Kindy Dieng tous deux issus de grandes familles de Maîtres de la parole à cette distinction.

L'animation culturelle a été assurée par la troupe culturelle du musée du Foutah à travers: Abdoulaye Sadio Diallo et Dalanda Dieng et Thierno Mohamadou Foutah Djallon de Guinée émergence en slam moulé dans la langue du terroir.

Une collation aux mets locaux a permis de mettre fin à 5 h de célébration dans les dépendances du musée.

Aussi, deux stèles indiquant que le Foutah est une terre de foi et de beauté légendaire à travers son savoir-faire local ont été inaugurées par le préfet de Labé.