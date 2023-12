Tunisie: Conseil de paix et de sécurité et du groupe A3 - Le renforcement de la paix en Afrique est une priorité

Le ministre des A.E. a présenté une série de propositions

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a participé hier, à Oran (Algérie), au séminaire de haut niveau sur le rôle du Conseil de paix et de sécurité et du groupe A3 pour le renforcement de la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. En sa qualité d'intervenant principal au panel de coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le groupe des membres non permanents africains au Conseil de sécurité de l'ONU (A3), le ministre a présenté un ensemble de propositions.

Ammar a souligné, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, que la Tunisie, en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité et ancien membre du Conseil de sécurité de l'ONU (2020 et 2021), a placé la question du renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique parmi ses priorités et oeuvre à défendre les intérêts de l'Afrique et à trouver des solutions globales aux problèmes du continent.

Le groupe des membres non permanents africains au Conseil de sécurité (A3) est devenu un partenaire agissant au sein du Conseil de sécurité.