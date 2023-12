Tunisie: Exposition temporaire au Musée National du Bardo, jusqu'au mois de Mai 2024 - La Tunisie en sépia...

Inaugurée le 10 octobre 2023 pour se poursuivre jusqu'au 14 janvier 2024 au Musée archéologique national d'Espagne à Madrid, l'exposition temporaire «Tunez en Sepia» fait le déplacement en Tunisie pour se loger durant six mois à partir de ce mois de décembre 2023 et jusqu'au mois de mai 2024 au Musée national du Bardo.

L'exposition «La Tunisie en sépia» propose une série de cent une photographies appartenant au fonds du Musée archéologique national à Madrid. Ces photographies sépia (noir et blanc) font partie d'un ensemble de près de cinq cents copies en papier albuminé, qui ont été envoyées à Madrid par le Gouvernement tunisien pour être montrées, entre 1892 et 1893, lors de l'Exposition historique européenne.

Offerts par le bey de Tunisie au Musée archéologique national d'Espagne, ces photographies donnent à voir un panorama complet du pays, notamment sur son patrimoine avec un petit clin d'oeil sur la vie quotidienne et sociale, avec des scènes du marché ou de la rue, ou en introduisant des personnages «exotiques» à côté des monuments, trait caractéristique de la photographie de l'époque et qui permet d'avoir un document extraordinaire de la société du XIXe siècle.

Aujourd'hui, cent trente ans plus tard, sera présentée une sélection de ces photographies permettant d'avoir une idée globale sur l'ensemble de la collection. En effet, ces photographies permettent de connaître une partie du patrimoine historique tunisien et de ses monuments à la fin du XIXe siècle, et ce, à travers des images d'une exceptionnelle qualité artistique, lesquelles, dans certains cas, ont pu être attribuées à des photographes français reconnus qui travaillaient en Tunisie au temps du Protectorat. Elles constituent, ainsi, un document intéressant pour l'histoire de la photographie, quoi qu'elles soient aussi une valeur documentaire d'une grande importance dans des domaines, tels que l'archéologie, l'ethnographie, la restauration ou l'histoire de l'art.

%

Dans le cadre de ses fonctions de recherche, le Musée archéologique national de Madrid réalise des projets d'étude et de recherche sur ces fonds afin de les mettre en valeur et à la disposition des chercheurs et du public en général.