Malawi: La première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Malawi se tiendra au cours du 1er trimestre 2024 (communiqué conjoint)

communiqué de presse

Rabat — La première session de la Commission mixte de coopération (CMC) Maroc-Malawi se tiendra au cours du premier trimestre 2024.

Cette annonce a été faite dans le communiqué conjoint rendu public à l'issue de la réunion tenue, lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue de la République du Malawi, Mme Nancy Tembo.

Les deux parties ont à cette occasion réaffirmé l'importance de la CMC en tant que mécanisme essentiel pour renforcer la collaboration entre les deux pays, mettant l'accent sur la nécessité de la tenir de manière régulière, indique le communiqué conjoint.

Cette première session de la commission mixte couvrira notamment les secteurs de l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'exploitation minière, l'eau et l'assainissement, l'énergie, le transport, le développement des infrastructures, l'aménagement du territoire, le logement et le développement urbain, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que le tourisme et les programmes culturels et religieux.

Dans ce cadre, les deux ministres ont souligné l'important potentiel économique dont regorgent les deux pays, réaffirmant leur engagement sans faille à développer un partenariat économique mutuellement bénéfique et à porter les échanges bilatéraux à un niveau satisfaisant.

%

Ils ont convenu, à cet égard, de créer un environnement plus favorable aux investissements mutuels et d'encourager les milieux d'affaires des deux pays à explorer pleinement et à tirer parti des possibilités offertes par leurs marchés en expansion et leurs infrastructures.

Au cours de cette réunion, qui a permis de passer en revue l'ensemble des relations bilatérales dans différents secteurs, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction du rythme soutenu de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique et de la signature de la feuille de route de coopération pour la période 2022-2024.

Cette feuille de route marque l'ambition du Royaume du Maroc et de la République du Malawi de consolider leurs relations bilatérales, basées sur le respect mutuel, un partenariat fort et une solidarité agissante, notamment dans les domaines de l'éducation et la formation, la coopération technique, l'agriculture, le commerce et l'investissement, la sécurité, la promotion économique et de l'investissement, ainsi que l'échange de visites officielles.

M. Bourita et Mme Tembo se sont félicités de la qualité des liens d'estime et de respect qui caractérisent les relations entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Lazarus McCarthy Chakwera, Président de la République du Malawi, mettant en avant les liens profonds d'amitié, de solidarité mutuelle et de coopération qui unissent les deux pays, ainsi que leur engagement à oeuvrer de concert pour hisser les relations bilatérales à un rang plus élevé.

Les deux ministres ont également salué la constance, la promotion continue et l'élargissement de l'éventail des relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et le Malawi, comme en témoigne l'ouverture de l'ambassade du Royaume du Maroc à Lilongwe ainsi que de l'ambassade de la République du Malawi à Rabat et du consulat général de ce pays à Laâyoune.