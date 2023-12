Maroc: La République du Malawi inaugure son ambassade à Rabat

Rabat — La République du Malawi a inauguré, lundi, son ambassade à Rabat, lors d'une cérémonie coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue malawienne, Nancy Tembo.

A cette occasion, Mme Tembo a exprimé les remerciements de son pays au Maroc pour sa collaboration à l'inauguration de la représentation diplomatique du Malawi, se félicitant de l'excellence des relations unissant Rabat et Lilongwe sur les plans bilatéral et multilatéral.

L'inauguration de l'ambassade du Malawi au Maroc marque une nouvelle étape sur la voie de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, de même qu'elle offre l'opportunité de bénéficier de l'expérience marocaine réussie dans plusieurs domaines, a-t-elle souligné dans une déclaration à la presse.

La cheffe de la diplomatie malawienne, qui a mis en avant la convergence de vues des deux pays sur les questions d'intérêt commun, s'est félicitée de l'engagement continu du Maroc pour soutenir le Malawi dans plusieurs domaines, saluant le rythme soutenu de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Dans ce sens, Mme Tembo a rappelé la signature de la feuille de route bilatérale de coopération pour la période 2022-2024, qui a marqué l'ambition du Royaume du Maroc et de la République du Malawi à consolider leurs relations bilatérales, fondées sur le respect mutuel, un partenariat fort et une solidarité active notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, l'agriculture, le commerce, la coopération technique, la sécurité, la promotion économique et de l'investissement, et l'échange de visites officielles.

Pour sa part, M. Bourita a affirmé que l'inauguration de l'ambassade de la République du Malawi à Rabat traduit "la maturité" des relations bilatérales tissées entre le Royaume et la République du Malawi, ainsi que le niveau de leur coopération dans plusieurs domaines.

L'inauguration de cette représentation diplomatique s'inscrit dans l'ambition commune des deux pays d'oeuvrer de concert pour réussir leur développement ainsi que celui du continent, a souligné M. Bourita, notant que le Malawi exprime ainsi clairement son ouverture et son ambition de promouvoir les opportunités d'investissement, à la faveur de l'important potentiel économique offert de part et d'autre qu'il convient d'explorer et d'en tirer profit.

En visite officielle du 17 au 21 décembre dans le Royaume pour l'inauguration de l'ambassade de son pays et l'opérationnalisation de son consulat général à Laâyoune, la cheffe de la diplomatie malawienne effectuera un déplacement dans les provinces du Sud, une occasion pour constater l'essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connaît cette région.

Cette visite sera également l'occasion d'explorer les avancées réalisées dans la mise en oeuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La République du Malawi avait inauguré, le 29 juillet 2021, son consulat général à Laâyoune.