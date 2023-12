Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du19 Décembre 2023

Mali : Kidal- L’armée annonce sa progression vers Aguelhok

Dans un communiqué rendu public, le Chef d'Etat-major Général des Armées informe l'opinion nationale et internationale que, dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national les FAMa ont commencé leur progression vers Aguelhok le lundi 18 décembre 2023. Le Chef d'Etat-major Général des Armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMa. (Source : adakar.com)

Niger : 65ème anniversaire de la proclamation de la République- L’État entend assurer la disponibilité des produits alimentaires

Le Chef de l’État a rassuré l’opinion nationale, ce dimanche 17 décembre 2023, que l’État du Niger prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. « La campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations, cependant en pareilles circonstances, l'Etat prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national’’ a relevé le Chef de l’Etat, selon qui, cependant, « grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché et cela en dépit du blocus barbare de la Cédéao et de l'Uémoa. Pour ma part, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays tout en comptant sur la contribution et la participation actives de chacune et de chacun de vous pour y parvenir » a conclu le Président nigérien, le général Abdourahamane Tiani (Source :anp)

Burkina Faso : Énergie- La centrale solaire photovoltaïque de Zano désormais en service

Le ministre d’État en charge de la défense et des anciens combattants, Kassoum Coulibaly, et celui de l’Energie, des mines et des carrières, Simon-Pierre Boussim, ont, au nom du Premier ministre, inauguré, ce lundi 18 décembre 2023 à Zano, dans la région du Centre-est, une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 24 Mégawatts crête. En terme de caractéristiques, cette centrale solaire comprend « 43 960 panneaux monocristallins de 545/550 Watts ; 1 570 strings ; 88 onduleurs de 250 kVA chacun ; 03 postes de transformation de 6,75 MVA chacun et 785 tables en système de tracking ».Selon le secrétaire général de la Société nationale d’électricité du Burkina Faso ( SONABEL), Gnanou Ouokana, elle va injecter annuellement sur le réseau de la SONABEL, 38 GWh d’électricité propre pour la consommation d’environ 19 000 ménages, des entreprises et des industries. Toute chose qui induira une réduction des émissions de gaz à effet de serre à plus de 19 500 tonnes de C02 par an. (Source : aouaga.com)

Bénin : Justice- Deux ans de prison avec sursis pour un collaborateur de Kemi Seba

Schadrac Houngnibo, collaborateur de l’activiste Kemi Seba, s’est retrouvé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin ce lundi 18 décembre 2023 a informé les 4verités Bénin.Placé sous mandat de dépôt par le parquet spécial, Houngnibo, coordonnateur des Urgences panafricanistes au Bénin, fait face à des accusations variées, notamment d’injures motivées par le racisme et la xénophobie. Le jeune activiste béninois est accusé d’avoir insulté le chef de l’État béninois, Patrice Talon, et d’avoir incité à un soulèvement lors d’une publication sur le réseau social TikTok. L’audience à la CRIET a vu le ministère public recommander une peine de deux ans de prison avec sursis à l’encontre du prévenu. (Source : acotonou.com)

Rca : Elections locales- La Minusca offre une vingtaine de véhicules à l’Ane

L’Autorité Nationale des Elections (Ane) et le Ministère de l’Administration du Territoire de la Décentralisation et du Développement Local (Matddl) ont reçu ce lundi 18 décembre 2023 un don de 20 véhicules de la Minusca. Cette donation s’inscrit dans le cadre de l’appui de la mission aux élections locales prévues en 2024. (Source : abangui.com)

Sénégal : Caution présidentielle- 43 candidats ont déposé 1,29 milliards Fcfa

Ils sont 43 candidats à la candidature pour la Présidentielle de février 2024 à avoir déposé 1,29 milliards Fcfa à la Caisse des dépôts et consignation. A ce jour, la barre des 40 candidat et du milliard Fcfa de caution sont largement dépassés. Le montant de la caution présidentielle est fixé à 30 millions Fcfa. Selon les informations du quotidien national, du 27 novembre au 15 décembre 2023, 43 candidats à la candidature ont déposé leur caution ; trente millions Fcfa, chacun. Ce qui fait la rondelette somme de 1 290 000 000 milliard Fcfa constituée de chèques de quatorze banques de la place. Et c'est Karim Wade qui a ouvert le bal, le 27 novembre dernier.Selon les dispositions de l’article L 117 du Code électoral, « dans le cas où le candidat obtient au moins 5% des suffrages exprimés, le cautionnement lui est remboursé dans les délais de 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats ». Autrement dit, la caution est remboursée par l’Etat pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix. (Source :adakar.com)

Rdc : Election présidentielle 2023- Le dernier grand meeting de Matin Fayulu à Kinshasa

Candidat malheureux lors de la présidentielle de 2018, l'opposant congolais Martin Fayulu est candidat en 2023. Il a tenu son dernier rassemblement de campagne, samedi à Kinshasa.Un dernier rassemblement géant et une foule qui scande son numéro 21, c'est l'ambiance qui a prévalu samedi à Kinshasa où le candidat de l'opposition congolaise, Martin Fayulu était en campagne. Sur un ton pour le moins rancunier.« Notre pays, la République démocratique du Congo, a été vendu à des étrangers. Pour devenir président, il faut s'adresser aux étrangers afin qu'ils puissent trouver un accord pour que vous deveniez président. Félix Tshilombo, aurait-il été élu président en 2018 ? » S'interrogeait l'opposant.

Egypte : Election présidentielle- Le président al-Sissi remporte avec 89,6 % des voix

L’autorité électorale égyptienne a annoncé lundi que le président en exercice Abdel Fattah al-Sissi a remporté un nouveau mandat de six ans avec 89,6% des voix. Le chef de l’autorité, Hazem Badawy, a déclaré que le taux de participation avait atteint un niveau « sans précédent », soit 66,8% des 67 millions d’électeurs égyptiens. Plus de 39 millions de personnes ont voté pour l’ancien chef de l’armée Sissi, qui dirige l’Égypte depuis une décennie. (Source : Hespress.fr)

Côte d’Ivoire : Régime juridique des jeux concédés - Le gouvernement réaffirme son engagement à lutter contre les jeux illégaux

En vue d’impacter positivement le secteur des jeux du hasard, le Conseil des ministres a adopté le 6 décembre 2023, un décret portant Régime des jeux concédés à la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci). En application dudit décret, cette société est habilitée à organiser les jeux du hasard en Côte d’Ivoire.

Le directeur général Dramane Coulibaly, a, au cours d’un point-presse le lundi 18 décembre 2023, au siège de l’institution à Marcory, exprimé sa gratitude au gouvernement pour cette décision. «Il s’agit de poursuivre l’organisation du secteur national des jeux de hasard, de le moderniser et d’en maîtriser le développement. Il y va de l’intérêt national aussi bien en termes financiers qu’au regard des questions de sécurité et de cybercriminalité », a-t-il expliqué.