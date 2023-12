Egypte: Al-Sissi réélu à seulement 89%

On avait fini par oublier qu'il y avait encore des élections en Egypte et il a fallu la proclamation des résultats de la dernière présidentielle en date pour qu'on se rappelle qu'au pays des Pharaons, le mode de dévolution du pouvoir passe par les urnes.

C'est en quelque sorte ce que vient de nous le faire comprendre l'Autorité électorale égyptienne qui a annoncé hier lundi 18 décembre 2023 la victoire du président sortant, Abdel Fattah al-Sissi. Sans surprise et naturellement donc, devrait-on dire.

Alors, quoi de plus normal qu'il soit réélu avec 89, 6% du suffrage. Un score à la Ben Ali, le défunt voisin tunisien qui était lui aussi allé à bonne école : soviétique. « Une victoire convaincante », s'est félicité le président russe, Vladimir Poutine, avant d'ajouter : « une preuve évidente de la reconnaissance globale de (ses) mérites dans la résolution des tâches socio-économiques et de politiques étrangères en Egypte».

Comparé à 2014 et à 2018, où il a toujours emporté le scrutin avec plus de 96% des voix, on peut dire que cette fois-ci le maréchal de président y est allé avec modération face aux deux candidats inconnus au régiment et qui sait, stipendiés par le pouvoir.

Au terme donc du vote qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre 2023 avec un taux de participation de 66,8%, sans « précédent », selon le chef de l'Autorité électorale, le chef de l'Etat égyptien rempile pour un troisième et dernier mandat de six ans qui doit débuter en avril prochain. Un sixtennat censé être son ultime bail au palais d'el-Orouba, devrait-on dire.

%

Car rien n'exclut qu'après avoir allongé la durée du mandat présidentiel de quatre à six ans et fait modifier la loi fondamentale pour repousser la limite de deux à trois mandats présidentiels consécutifs, l'ancien directeur des services de renseignements militaires sous le président Hosni Moubarak ne saute de nouveau le verrou constitutionnel. Au grand dam de la société civile et surtout du monde des médias soumis à une répression féroce suite au tournant sécuritaire amorcé depuis le coup d'Etat militaire du 3 juillet 2013 contre le président islamiste Mohamed Morsi. Depuis ce temps, on parle de « Sissification des médias », c'est-à-dire l'obligation de s'adonner à l'éloge permanent de la stabilité et de la sécurité en Egypte sous peine de censure.

Arrivé au pouvoir il y a une décennie, Abdel Fattah al-Sissi avait pourtant suscité de grands espoirs auprès de tous ceux qui ont manifesté des mois durant, parfois au péril de leur vice contre le régime islamiste des Frères musulmans. Un pouvoir conservatiste religieux résolument aux antipodes des aspirations démocratiques qui ont porté la révolution de 2011 contre Hosni Moubarak.

Après l'abrogation de la Constitution élaborée sous Mohamed Morsi, al-Sissi, désigné vice-président après le renversement des Frères musulmans, démissionne de ses fonctions gouvernementales puis se présente au scrutin de 2014 qu'il remporte. Dès lors, c'est une chape de plomb qui s'est abattue sur le pays jetant ainsi aux orties les promesses du Printemps arabe qui a soufflé sur les bords du Nil.

Réputé pour son goût immodéré pour le culte de la personnalité, (par exemple, les produits dérivés à son effigie, y compris la copie de sa carte d'identité sont vendus partout), il a ainsi transformé le pays en une véritable Démocrature. Sous le regard indifférent, voire avec la bénédiction, de certaines puissances dont les exigences démocratiques s'expriment à géométrie variable.