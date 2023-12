Afrique: L'USYPAC et la FIJ ont organisé un atelier régional sur le renforcement du pouvoir syndical pour les droits démocratiques, la liberté des médias et le travail décent

communiqué de presse

L'atelier régional auquel prenait part les dirigeants syndicaux du Congo Brazzaville, du Tchad, Démocratique, de la République du Congo (DRC), du Kenya et du Cameroun avait pour objectifs, le partage d'expérience sur l'Egalite des sexes et la sécurité dans les médias, les droits syndicaux et du travail, la reforme des médias, la question des journalises free lances et la feuille de route des trois prochaines années pour l'USYPAC.

Les deux jours de travaux ont été intense. Les dirigeants syndicaux ont fait l'amère constat que les lois qui régissent les médias dans leurs pays respectifs sont répressives et ne disposent d'aucun article sur la protection du journaliste dans l'exercice de sa profession. Pour le président du FESYTRAC au Congo Brazzaville, Edouard Adzotsa, « La réforme des médias doit passer par la reforme de ces textes, vieux pour certains de 50 ans. »

Les violences basées sur le genre dans les médias ont pris proportions importantes au point « où au Cameroun sur les 5 dernières années 30% des femmes journalistes, des figures qui animaient les émissions politiques, de débats et mènent des enquêtes d'investigations, ont disparu du paysage médiatique pour violences en ligne et mentales. Le pourcentage des jeunes filles qui s'inscrivent dans les filières de journalisme ont baissé de 25%» déclare Marion Obam Présidente du SNJC, lors de son exposé. 'La situation de free-lance et des correspondants reste floue, car il y'a amalgame entre les deux métiers et la loi des pays membres de l'USYPAC ne définit pas clairement leurs statuts'.

Pour pouvoir juguler les difficultés, le Directeur de FIJ Bureau Afrique, Pa Louis Thomasi, a suggéré aux dirigeants syndicaux de travailler ensemble pour trouver des solutions transversales efficaces. La première étape, la plus immédiate, consiste à élaborer un plan stratégique pour les trois prochaines années, avec un objectif clair. 'L'USYPAC, en tant qu'association régionale de la FIJ en Afrique centrale, doit travailler ensemble pour défendre et promouvoir la liberté des médias qui est un pilier essentiel de la démocratie. Les journalistes de la région doivent également être protégés contre le harcèlement et l'intimidation.

Avec l'appui de président de l'Union des journalistes du Kenya (KUJ), Eric Charles Oduor a présenté les éléments qui constituent un plan stratégique fort, qui prend en compte, la vision, les missions, les cibles, le recrutement, la recherche des partenaires, la bonne gouvernance des finances et l'évaluation périodique des objectifs bien définis.

A la fin de cet atelier fructueux, l'USYPAC recommande :

1-Aux Gouvernements de revoir les lois désuètes sur la communication et des médias, afin de les arrimer aux normes internationales en privilégiant l'accès à l'information et la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession.

2-A la FIJ, la Communauté international, l'UNESCO et l'OIT de soutenir l'USYPAC dans le plaidoyer qui vise à faire respecter les gouvernements les conventions signées notamment celles 87 et 98 sur les négociations collectives et les libertés syndicales.

3 - La mise sur pied d'un programme de formation des formatrices des chargés des genres dans les syndicats membres pour créer des cellules d'écoutes et des espaces sécurisées sur les violences basées sur le genre.

4 - Le recrutement et la formation des jeunes journalistes et des free lances et leur engagement dans les syndicats

5- Condamne fermement et demande que toute la lumière soit faite sur l'assassinat crapuleux et inhumain de Martinez Zogo.

