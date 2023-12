Sénégal: 2eme édition de la journée nationale des daaras - Offensive de charme en direction des écoles coraniques

La deuxième édition de la Journée nationale des daaras (écoles coraniques) a été tenue samedi à Dakar Aréna de Diamniadio. Une rencontre qui a permis au président de la République, Macky Sall, d'annoncer de nouvelles mesures en faveur des daaras. La journée a été également marquée par la remise des distinctions aux lauréats du Grand Prix International pour le Récital du Saint-Coran instauré par le président de la République.

C'est une véritable offensive en direction des daaras ou écoles coraniques, que le Président de la République a lancé, avant-hier samedi, à l'occasion de la deuxième édition de la Journée nationale des daaras. Avec l'annonce de 08 mesures destinées à renforcer les acquis de l'enseignement dans les daaras et suite aux 14 engagements pris lors de la première édition, tenue en novembre 2022.

Dans un discours prononcé en wolof, Macky Sal a rappelé le rôle fondamental des daaras dans la promotion du vivre-ensemble et la cohésion nationale, avant de lister une batterie de mesures nouvelles qui viennent s'ajouter aux actions déjà initiées sous son magistère au profit des daaras. «En tant que cadre d'éducation et de formation...le daaras a joué un rôle prépondérant et continue de participer à la promotion de la coopération et du dialogue entre les différentes cultures.

Cette dynamique constante de préservation du vivre-ensemble, contribue efficacement à l'essor et à la consolidation de la Nation. Dès lors, le Daaras mérite, plus que par le passé, une attention particulière en tant qu'instrument de cohésion à renforcer dans le cadre du Sénégal Emergent», a dit le Chef de l'Etat. C'est ce qui explique «de nouvelles mesures, bâties sur le consensus, afin de consolider l'action globale en faveur des daaras».

Listant ces nouvelles mesures, Macky Sall annonce la poursuite des concertations autour du projet de loi portant Statut des daaras dans une dynamique consensuelle mais aussi l'accélération de l'ouverture des filières de formation professionnelle aux sortants des daaras, pour faciliter leur employabilité et leur insertion socio-économique, avec le soutien des instruments de l'Etat (3FPT, DER/FJ, FONGIP, ANPEJ, ANIDA, PRODAC...), de lancer dans les meilleurs délais le démarrage de la phase 2 du Projet d'Appui à la Modernisation des Daaras (PAMOD2).

Il y a également la poursuite de la politique d'accès à la terre en faveur des «Borom-daaras» (maître coraniques) et «Ndeyu-daaras» (marraines des écoles coraniques), mais également la pérennisation de la subvention annuelle de 06 milliards de FCFA (évolutive) allouée aux daaras à inscrire dans le budget de l'Etat, de renforcer les mesures à même de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des daaras et mieux assurer la protection des apprenants. Il s'y ajoute la finalisation du Cadre national de concertation sur les daaras afin d'harmoniser les démarches et actions avec les partenaires et enfin le renforcement de la contribution financière en faveur du Waqf public monétaire, à hauteur de 2 milliards FCFA par an et faciliter l'attribution d'un foncier, afin de développer un WAQF permettant d'accroître le nombre de bénéficiaires.

Selon le président Sall, ces mesures s'inscrivent dans la foulée d'autres mesures financières et textes réglementaires initiées depuis 2012, en faveur des daaras. Ce bilan est estimé à globalement plus de 25 milliards de FCFA injectés dans le secteur. Parmi ces actions au tableau du bilan présenté, par Macky Sall lui-même, la création du Bureau d'Assistance aux Daaras et aux diplômés de l'Enseignement Arabe (BADEA), l'institutionnalisation de la Journée nationale des Daaras et l'instauration du Grand Prix international pour le Récital du Saint-Coran, dernières mesures visant à renforcer, de façon qualitative et significative, les actions de l'État et à améliorer les conditions de vie dans les Daaras.

L'INSPECTION DES DAARAS DEVIENT UNE DIRECTION

Dans ce rappel des différentes réalisations, le président Sall a annoncé la satisfaction d'une vieille doléance des acteurs du secteur, avec la création d'une Direction des Daaras au niveau du ministère de l'Education nationale. Cette nouvelle direction vient remplacer l'Inspection qui, jusqu'ici, avait en charge l'enseignement coranique au niveau du ministère de l'Education nationale. En sus de ces actions, d'autres comme les projets de renforcements de capacités au profit des intervenants adultes, sont énumérés.

«L'État a procédé au recrutement et à la formation de 665 prestataires de services pour les daaras ». Autant de mesures qui selon le chef de l'Etat montre la gestion des daaras a connu des avancées significatives Autre grande action annoncée par le chef de l'Etat c'est la disponibilité de la subvention annuelle de 06 milliards dont un milliard consacré à l'achat de 2500 à 2700 de riz pour une dotation aux daaras «afin de contribuer à la prise en charge alimentaire «Ndongo Daara» (apprenants) et de leurs maîtres pour limiter les effets néfastes de la mendicité ».

UN PROJET IMMOBILIER R+16 POUR WAQF AU PROFIT DE 64 DAARAS

Dans le sens de l'autonomisation financière des daaras, la Haute autorité du WAQF (HAW) a lancé un projet d'un immeuble de 16 étages au centre-ville de Dakar. «L'Etat du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé le 17 avril 2022 les accords de financement pour le projet de construction de l'immeuble waqf de R+16 au profit des Daaras au Centre-ville de Dakar, pour un coût global de 24,2 millions de dollars US (environ 14,5 milliards FCFA). A date, toutes les contraintes ont été levées et les études géotechniques finalisées au mois d'août 2023 ».

En plus de ce programme, le projet WAQF CMU-Daara pour un coût de 512000000 de FCFA dont 124.950.000 FCFA comme contribution de la HAW et le reste, 387.450.000 FCFA pris en charge par l'Etat, a permis l'enrôlement 59.506 bénéficiaires, dont 53.010 «Ndongo Daara», 1.743 maitres coraniques, 2.911 enfants de maitres coraniques, 1.554 conjoints et 288 «Ndeyou Daara» ont été enregistrés depuis le lancement en Août 2023. A terme, c'est 100.000 «Ndongo Daara» (enfants-talibés) ainsi que 10.000 maîtres coraniques et leurs familles (1 conjoint et 2 enfants) et 700 «Ndeyou Daara» (marraines) qui seront enrôlés dans le programme WAQF-CMU Daara.