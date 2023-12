Soudan: Les combats atteignent Wad Madani, ville refuge pour des milliers de déplacés

Les combats qui opposent depuis maintenant huit mois l'armée soudanaise du général al-Burhan aux FSR du général Mohamed Hamdane Daglo ont atteint depuis vendredi la ville de Wad Madani. Le chef-lieu de l'État d'al-Jazira accueille depuis des mois des dizaines de milliers de déplacés. Ils sont 270 000 à avoir besoin d'assistance, selon les Nations unies. Wad Madani n'est située qu'à 180 km de Khartoum la capitale et est un lieu stratégique que les FSR cherchent à dominer.

Les forces de soutien rapide dirigées par Mohamad Hamdane Daglo ont déjà en leur possession quatre grandes villes et 25 villages dans l'est de l'État d'al-Jazira. Dominer Wad Madani, une ville qui, en plus de son poids économique et démographique, a acquis une importance stratégique leur permet d'élargir leur influence militaire et politique.

Wad Madani est en effet située entre Khartoum, Darfour et Kordofan. Elle est vitale pour le ravitaillement en munition et en essence pour les FSR. L'avoir en leur possession leur permet ainsi d'améliorer leur situation et de peser plus fort dans les négociations à venir.

La ville abrite par ailleurs l'une des bases militaires la plus importante du pays : le commandement des forces terrestres de l'armée. Lundi, les deux belligérants affirmaient à tour de rôle avoir eu le contrôle sur cette base mais l'information était impossible à vérifier de source indépendante. Dans une déclaration sur X (ex-Twitter), les paramilitaires ont affirmé avoir pris le contrôle, entre autres, de « la première division d'infanterie de l'armée à Wad Madani ». L'armée a pour sa part assuré que « la situation sécuritaire dans l'État d'al-Jazira s'est stabilisée », appelant les habitants à « ne pas quitter leurs maisons ».

%

Les habitants et les réfugiés sont pris entre deux feux et la situation a rendu très compliqué toute sortie de Wad Madani, ce qui inquiètent les Nations unies et les instances d'aide humanitaire.

Selon plusieurs sources, c'est Abou Akla Kikel, ancien officier de l'armée à la tête des forces du bouclier d'al-Jazira qui dirige cette opération. Il a récemment rejoint les FSR avec toute cette force. Ses membres sont en majorité issue de l'État d'al-Jazira.