Congo-Brazzaville: Développement - Le Congo et le Pnud révisent leur cadre de partenariat

Des experts nationaux et du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) planchent, depuis le 18 décembre, à Brazzaville, sur l'actualisation du Document du programme pays (CPD) 2020-2024. La révision de cet outil de partenariat devrait contribuer à l'exécution des priorités du Congo en matière de développement.

Adopté en juin 2019, le CPD 2020-2024 du Pnud au Congo constitue le principal outil de partenariat entre les deux parties. À travers cet instrument, le Pnud appuie les efforts du gouvernement concernant la gouvernance, la consolidation de la paix et de la sécurité, la diversification de l'économie, la réduction de la pauvreté ainsi que le renforcement de la résilience, dans le but de contribuer à réduire les inégalités et de briser le cycle de la pauvreté.

Ce CPD comporte deux piliers interdépendants traitant des défis liés, d'une part, à la gouvernance et à la consolidation de la paix et, d'autre part, à la diversification économique durable et à la résilience des institutions ainsi que des communautés vulnérables au changement climatique. Selon le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Henry René Diouf, celui-ci constitue la contribution de l'agence onusienne à la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026, des Objectifs de développement durable (ODD)...

« Le CPD qui va bientôt entrer dans la quatrième année d'exécution connaîtra une extension pour deux ans, pour s'aligner avec le PND 2022-2026 et le Programme de partenariat entre le système des Nations unies et le gouvernement congolais. Le Congo a soumis un plan d'accélération des ODD pour rattraper le retard dans l'exécution de l'agenda 2030. Nous sommes à une période charnière, l'année 2024 marquera l'accélération de l'exécution des ODD », a expliqué Henry René Diouf.

%

En effet, la rencontre des experts congolais et onusiens vise donc à évaluer la performance de la mise en oeuvre du programme au cours de l'année 2023, en termes de progrès accomplis. Durant les deux jours, les participants vont examiner les réalisations majeures dans la mise en oeuvre des piliers retenus au cours de l'année ; analyser les progrès accomplis vers l'atteinte des cibles annuelles du programme et leur contribution dans les résultats du CPD ; étudier les principaux goulots d'étranglement systémiques qui ont entravé l'atteinte des résultats avant le bilan financier axé sur l'efficience des ressources.

Le Congo est engagé dans un processus de développement et mise sur l'appui de ses partenaires parmi lesquels le Pnud, a déclaré le directeur général du Plan et du Développement, Franck Corneille Mampouya. « Ce document de coopération a été élaboré sur la base du PND 2018-2022. Aujourd'hui, nous allons faire une évaluation de ce cadre afin de pouvoir l'ajuster en prenant en compte les défis actuels. Ce cadre de coopération mise sur la diversification économique, qui constitue le fondement du PND 2022-2026 », a-t- il ajouté.

La réalisation de projets prioritaires nécessite des efforts de la part du gouvernement, principalement dans le domaine de la gouvernance. Les autorités ont intérêt à rassurer les partenaires au développement, en plaçant la question de gouvernance au centre des interventions du programme et du PND 2022-2026.