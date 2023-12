Congo-Brazzaville: Œuvre humanitaire - Action de solidarité internationale souffle ses dix bougies

L'inauguration du café associatif, la présentation du programme de prise en charge des jeunes filles en situation de rue mis en œuvre depuis dix ans et la congratulation du personnel œuvrant pour la réalisation dudit programme durant cette année ont dominé, le 15 décembre à Pointe-Noire, les activités liées à la célébration du dixième anniversaire de l'organisation Action de solidarité internationale(ASI).

Depuis 2006, date de son implantation à Brazzaville, et 2012 à Pointe-Noire, de nombreuses actions ont été réalisées par ASI, dans le cadre de l'accompagnement et la prise en charge des jeunes filles congolaises en situation, de leur autonomisation socio-économique jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. « Offrir un projet de vie à des filles et leurs enfants, ce n'est pas une œuvre charitable mais simplement la volonté de justice et d'humanité nécessaire », a dit Abdoulaye Ndiaye, directeur général d'ASI. « Il est intolérable, voire insupportable, que des jeunes filles adolescentes ne puissent pas avoir leurs droits humains fondamentaux de vivre dignement, de se nourrir et de se loger. Ceci résume complètement notre programme qui consiste à donner un avenir à ces filles et à leurs enfants. C'est donc notre double responsabilité », a poursuivi Abdoulaye Ndiaye.

En présentant le programme, Cyr Parfait Dibala, chef du projet ASI, a dit : « ASI propose à ses bénéficiaires un accompagnement personnalisé alliant la prise en charge de la prévention dans la rue à l'insertion socio-professionnelle. Ainsi, cette prise en charge est transversale et couvre les situations à la fois familiales, professionnelles, psychologiques et médicales. Il permet à ces jeunes filles de quitter le milieu de la rue en leur proposant un autre parcours de vie ».

De nombreux partenaires publics et privés participent à la mise en œuvre de ce programme depuis une décennie. C'est le cas de la direction départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire qui, par le biais de Urbain Koubali, chef de bureau de la réadaptation, s'est félicité de cette collaboration fructueuse en faveur des filles vulnérables, concrétisée par de nombreuses actions réalisées en étroite collaboration. « Ce programme qui a pour vocation la prise en charge des jeunes filles en situation de vulnérabilité intègre bel et bien la politique nationale d'action sociale. C'est pourquoi, nous louons les efforts consentis par ce programme pour avoir formé 195 bénéficiaires dans différents métiers de leur choix dont 107 insérées ».

Un satisfecit aussi exprimé par Africain global logistics du Groupe MSC qui, par la voix de Patricia Ekey-Missé, responsable communication et développement durable, a renchéri que ce programme intègre bien la vision des structures, à savoir contribuer au bien -être de la population locale par la promotion de la diversité et de l'égalité donnant ainsi les mêmes chances à tous.

Bénéficiaires, Dieuveille et Gentille Juvelia ont loué ce programme qui leur a fait passer de la situation de vulnérabilité à celle d'autonomes, grâce aux activités génératrices de revenus entreprises par elles.

Après la remise des diplômes d'honneur aux membres de l'équipe d'ASI congratulés pour leur dévouement et leur assiduité, l'inauguration officielle du café associatif a mis fin à la cérémonie.

Signalons qu'en dix ans d'existence, 1106 jeunes filles ont été identifiées en rue et référencées au Centre d'accueil de jour d'ASI, 554 ont bénéficié d'un accompagnement psycho-éducatif, 195 ont été formées dans différents métiers dont 107 insérées durablement...

ASI est une organisation non gouvernementale française qui agit en Afrique depuis plus de trente-cinq ans avec des acteurs de la société civile locale, dans le domaine de la santé et du social au profit des plus démunis.