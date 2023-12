Angola: Sonangol en quête d'un responsable technologique pour explorer PAENAL

Luanda — L'appel d'offres public pour identifier un partenaire technologique pour la concession, la gestion et l'exploration de PAENAL, une filiale de Sonangol, dédiée à la fabrication et à l'intégration d'installations pour l'industrie pétrolière et gazière, démarre ce mardi 19 décembre et prendra fin le 30 mars 2024.

PAENAL, situé dans la municipalité de Porto Amboim, province de Cuanza Sul, est un chantier naval de fabrication et d'intégration qui a commencé ses opérations en 2007 et a déjà construit des installations complexes pour l'industrie pétrolière et gazière du pays.

L'objectif de Sonangol, en plus de trouver un nouveau opérateur pour PAENAL, est de transformer l'entreprise en un chantier naval d'entretien et de réparation de petits, moyens et grands navires, en accordant le droit d'exploration et de gestion des installations susmentionnées.

Selon le directeur de la gestion des participations financières de Sonangol, Bruno Henriques, qui a présenté les termes du concours, a déclaré qu'avec ce concours, l'intention est d'élargir et de donner une robustesse technologique à l'activité de PAENAl, surtout dans le domaine de réparation, maintenance et fabrication de navires.

Le responsable a révélé que le gagnant du concours sera connu en mai prochain.

A cet effet, les intéressés pourront soumettre leurs propositions jusqu'au 30 mars 2024, en les envoyant à l'adresse email du comité d'évaluation, désignée sur le portail de PAENAL et le portail de Sonangol.

%

À cet égard, le directeur a précisé que le concours est international et est ouvert aux entités nationales et étrangères, qu'elles soient individuelles ou collectives, répondant aux exigences définies pour ce concours.

Concernant les critères d'attribution, la proposition gagnante sera attribuée selon le critère de la proposition la plus techniquement viable en réponse aux objectifs visés, c'est-à-dire la dynamisation et la restructuration de l'actif et la plus économiquement avantageuse, conforme à la stratégie de gestion à moyen et long terme.

Pour cette raison, Bruno Henriques a précisé que le vainqueur devra être en mesure de financer la restructuration de l'actif, à travers l'allocation de capitaux propres ou en faisant appel à des banques nationales et internationales, avoir une expérience avérée dans la construction, la conversion, la réhabilitation et l'entretien de navires.

Concernant le personnel, qualifié et spécialisé dans différents domaines, Bruno Henriques a garanti le maintien de ses emplois, compte tenu de leur vaste expérience acquise au fil des années.

Le directeur de la gestion des participations financières de Sonangol a souligné que le chantier naval PAENAL, situé à Porto Amboim, sur une superficie de 270 mille mètres carrés, est intégré dans un port certifié avec toutes les conditions techniques et opérationnelles pour répondre aux exigences réglementaires.

Selon lui, PAENAL, depuis sa création, est devenu un chantier naval moderne, avec la capacité de réaliser des constructions complexes pour le secteur pétrolier et gazier, ayant développé des projets de référence tels que la fabrication et la connexion des parties supérieures du FPSO CLOV (2013), les connexions des modules FPSO N'goma (2014) et la construction de deux plateformes de tête de puits pour le projet Mafumeira Sul (2015).