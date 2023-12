Tunisie: Elections locales/Tunis II - 'Implication, suivi et réalisation', slogan de la campagne du candidat Hédi Douzi

Tunis — Sous le slogan "implication, suivi et réalisation", le candidat à la Imada d'El Menzah-El Manar I (circonscription de Tunis II), Hedi Douzi, poursuit sa campagne électorale pour les élections locales qui auront lieu dimanche prochain.

Agé de 49 ans, le candidat Hédi Douzi a affirmé que l'élaboration de son programme a eu lieu dans le cadre d'une approche participative avec les habitants de la imada pour répondre à leurs aspirations.

Il a promis de développer la imada à travers un plan d'action clair, concis et soumis au suivi dans le but de créer une culture du dialogue et d'instaurer le principe de la transparence et de la participation efficace.

Le programme électoral du candidat comporte notamment des plans d'aménagement et d'entretien des jardins et parcs délaissés pour créer des espaces de loisir et de sport.

Il comporte aussi des points relatifs à l'encouragement des investisseurs de la région en question et à l'élaboration d'un plan d'action méthodique pour le développement de l'infrastructure et l'amélioration de la situation environnementale et urbaine.

Le nombre des candidats aux élections du conseil local d'El Menzah s'élevait, au début de la campagne électorale, à 18 dont 4 personnes porteuses de handicap. Le candidat Mohamed Chelbi a ensuite déclaré, à l'agence TAP, avoir annoncé son retrait.

Rappelons que la campagne électorale a débuté le 2 décembre dernier et se poursuivra jusqu'au 22 décembre.