Ile Maurice: «Absa Mauritius se positionne comme un sérieux concurrent dans le paysage bancaire local»

Depuis que Barclays a laissé la place à Absa Mauritius, la chasse aux opportunités dans la stratégie de la nouvelle entité à faire de la croissance sa priorité absolue, la prédisposition de HSBC Mauritius, une des plus vieilles institutions bancaires du pays, à céder ses segments «Wealth and Personal Banking» et «Business Banking» tombe à point nommé. Marie-Christine Liu en donne les raisons.

Quelle a été la stratégie d'Absa Mauritius pour l'acquisition de HSBC, qui existe depuis 1859 ?

L'acquisition des segments Wealth and Personal Banking et de Business Banking de HSBC Mauritius est conforme à la stratégie du groupe Absa et d'Absa Mauritius Limited (ABML), qui consiste à rechercher des opportunités de croissance durable. Il s'agit d'une croissance inorganique. C'est ainsi que cette transaction va nous permettre d'accroître le portefeuille de nos services bancaires de détail et de nos services destinés aux entreprises. Il s'agit d'environ 38 000 clients. Depuis que nous sommes passés de l'ère Barclays à celle d'Absa, nous avons démontré que nous sommes là pour grandir, pour nous positionner comme un sérieux concurrent dans le paysage bancaire mauricien et que nous allons continuer à innover et à apporter de la valeur ajoutée à nos clients.

Quelle est la particularité de cette acquisition?

Dans le but d'éloigner toute forme de risques dans cette transaction, il faut souligner qu'ABML n'acquiert que les activités domestiques des segments Wealth and Personal Banking et Business Banking de HSBC Mauritius, qui existe depuis 107 ans. Cette transaction ne met pas un terme à la présence de HSBC dans le secteur bancaire local. Celle-ci oriente ses ressources vers ses domaines de compétence et reste concentrée sur la prestation de services destinés aux grandes et moyennes entreprises clientes à Maurice.

%

De quelles opportunités d'affaires disposent les segments «Wealth and Personal Banking» et «Business Banking» de HSBC et qui ont attisé l'ambition d'Absa Mauritius de saisir les occasions susceptibles d'amener de la croissance à la maison ?

L'acquisition des activités de ces deux segments constitue une source de fierté pour nous. HSBC a su construire au fil des années un portefeuille client de grande qualité. Cette banque a su trouver l'astuce de s'offrir et de retenir les services d'employés compétents. Nous avons beaucoup en commun avec HSBC en termes de bonne gouvernance et de gestion de risques. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec HSBC Mauritius pour obtenir toutes les approbations nécessaires et assurer une transition sans heurts pour les collaborateurs et les clients concernés.

Quels éléments de cette transaction seront retenus et quelles motivations sont à l'origine de cette décision ?

La transaction comprendra les actifs et les passifs d'environ 38 000 clients et employés concernés par le basculement des activités des deux segments vers les opérations d'Absa Mauritius. Cette transaction est conforme à l'ambition de croissance d'Absa Mauritius et renforce son engagement à se développer et à rester un acteur influent du secteur bancaire et de l'économie mauricienne. Il est plus que normal qu'elle soit soumise à des conditions spécifiques, notamment par l'obtention des autorisations réglementaires, comme c'est l'usage pour une telle transaction.

Notre motivation va au-delà d'une stratégie purement de croissance. Elle repose également sur notre volonté de continuer à proposer une expérience bancaire centrée sur le client. L'intérêt du client est notre priorité absolue. C'est ce qui explique, en grande partie, notre impatience à accueillir les clients des segments concernés. Nous voulons leur donner l'opportunité de vivre l'expérience bancaire propre à la culture de la grande famille Absa.

Quelle est cette spécificité dont vous semblez si fière?

Absa Maurice se veut à l'avantgarde de la réinvention de l'expérience bancaire à travers ce qu'on pourrait appeler une véritable aventure dans un espace vraiment convivial. Une sorte d'expérience un peu à la manière du segment hébergement touristique, où dès ses premiers pas dans l'enceinte d'un hôtel, le client a l'impression qu'il est dans sa propre maison. Il s'agit d'une stratégie novatrice, qui combine les éléments que sont le confort, l'hospitalité et une proximité avec nos clients, indispensable à notre avis pour permettre aux clients de bénéficier d'une expérience bancaire adaptée à leurs besoins.

Pour renforcer notre conviction dans la réussite de cette stratégie, nous avons récemment inauguré notre Absa Service Lounge à Tribeca, un des derniers-nés des complexes commerciaux en face de la cybercité d'Ébène. C'est la manifestation de notre conviction que cette initiative recèle de gros avantages pour nos clients et ceux de HSBC que nous accueillerons prochainement.

Qu'y a-t-il de si singulier à ce «service lounge» pour vous inciter à en faire l'éloge ?

C'est un environnement qui séduit par sa capacité à s'adapter à un style de vie flexible, si particulier à notre époque. Nous avons voulu que ce soit plus qu'un espace physique. Nous avons voulu que ce soit l'expression de notre dévouement à fournir un environnement accueillant où les clients peuvent personnaliser leur expérience bancaire. Imaginez une banque où les transactions ne sont pas simplement des tâches, mais des opportunités d'un service personnalisé où l'expertise rencontre la chaleur.

C'est l'essence de l'engagement d'Absa à redéfinir ce que signifie la banque pour nos clients. Avec des horaires adaptés à leur style de vie, le lounge n'est pas simplement une succursale. C'est un espace convivial où une banque a osé vouloir démontrer qu'il n'est pas interdit d'ajouter un peu de chaleur humaine à une activité où le sérieux est de rigueur.

En quoi consiste votre plan d'aide aux PME ?

D'abord, nos principes fondamentaux et nos valeurs sont basés sur la recherche de solutions pour nos petites et moyennes entreprises. Elles sont un acteur majeur de l'économie du pays et en tant que catalyseur du changement et de l'innovation, nous sommes chez Absa à l'avant-garde et contribuons à la réussite continuelle de nos clients que nous accompagnons tout au long d'un cycle de vie. Nous disposons de spécialistes capables de concevoir différentes structures en fonction de leurs exigences spécifiques.

Voici un aperçu des facilités qu'Absa propose à ses clients des PME : des prêts pour constituer un fonds de roulement, des prêts à terme assortis de périodes de remboursement fixes généralement pour financer la réalisation de projets spécifiques, l'expansion ou des investissements en capital, un plan de financement pour des activités commerciales ou pour l'achat d'équipements ou encore des lignes de crédit et des prêts non garantis.