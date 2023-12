Congo-Kinshasa: CAF/C1 - Mazembe accueille Nouadibou, Lamine Ndiaye sollicite l'appui du public

Mazembe reçoit, ce mardi 19 décembre, FC Nouadibou, au stade de Kamalondo, à Lubumbashi, en match de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue de champions de la CAF, groupe A.

A la conférence d'avant-match, l'entraineur des Corbeaux lushois, Lamine Ndiaye a qualifié ce match d'extrême importance.

Il a dit avoir bien préparé cette rencontre et ne néglige pas l'adversaire.

Lamine Ndiaye a ainsi invité les supporters et fanatiques de Mazembe à faire le déplacement du stade pour soutenir leur club :

« Là, on est chez, on espère faire un bon match. Cette équipe, il ne faut pas la négliger, elle a de bons joueurs si elle est là ce n'est pas par hasard. C'est pourquoi on a préparé ce match comme on prépare tous les matches. On est dans l'obligation de faire un bon résultat donc il faut jouer et bien jouer. J'invite le public à venir soutenir le club. Mazembe sans son public n'est pas Mazembe ».

A Nouakchott (Mauritanie), le match TP Mazembe - Nouadibou (3e journée) s'est terminé samedi 9 décembre sur le score de zéro but partout.

Après trois journées, Mazembe compte 4 points, ex-aequo avec Nouadibou, Mamelodie Sundowns et Pyramids FC.